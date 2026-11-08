Thời tiết ngày 9/11: Không khí lạnh mạnh tràn về, Bắc Bộ chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 27-30 độ C.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay (8/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11; Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Không khí lạnh mạnh tràn về, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao dưới 13 độ C

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 8 và ngày 9/11

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ mai trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm vùng núi trời chuyển rét, các khu vực khác từ mai trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ mai phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-34 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc từ mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.