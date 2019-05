Thống nhất giảm giá vé cho người dân An Giang qua trạm T2 trên QL91

Ông Nguyễn Văn Khang, Tổng Giám đốc Công ty BOT QL91 Cần Thơ - An Giang cho biết, đến nay các bên thống nhất giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí dự án cho người sử dụng khu vực quanh trạm và các phương tiện lưu thông theo hướng từ tỉnh Kiên Giang (QL80) về tỉnh An Giang (QL91) và ngược lại.



Nhà đầu tư đã miễn giảm giá vé 10.075 phương tiện thuộc hai tỉnh An Giang và Kiên Giang qua trạm thu phí T2.

Theo Công ty BOT QL91 Cần Thơ - An Giang, đến nay Bộ GTVT và nhà đầu tư đã miễn giảm giá vé cho 11.793 phương tiện, gồm 1.718 phương tiện thuộc địa bàn TP. Cần Thơ qua trạm T1 và 10.075 phương tiện thuộc hai tỉnh An Giang và Kiên Giang qua trạm thu phí T2.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

"Ngày 29/5, UBND tỉnh An Giang đã đề nghị miễn, giảm 50% giá vé cho 334 phương tiện. Dự kiến đầu tháng 6, Bộ GTVT, các tỉnh địa phương có liên quan và nhà đầu tư sẽ tiếp tục có buổi làm việc để xem xét thống nhất các vấn đề liên quan đến đề xuất giảm giá cho xe qua trạm thu phí T2", đại diện Công ty BOT QL91 Cần Thơ – An Giang thông tin./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER