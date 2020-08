Thông tin dịch tễ 9 ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng công bố ngày 11-12/8

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 01 trường hợp bệnh nhân còn lại mắc Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng được công bố ngày 11/8/2020 và 08/13 trường hợp bệnh nhân đã được công bố trong ngày 12/8/2020, cụ thể:

Bệnh nhân được công bố ngày 11/8/2020



Bệnh nhân số 582: H.T.N; Nữ

- Sinh năm: 1968

- Địa chỉ: K112 đường Ngũ Hành Sơn, tổ 48, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Kinh doanh dịch vụ tại bãi biển Mỹ An (cho thuê ghế, bán nước…)

- Tiền sử: Đặt 2 Stent tim, Suy thận độ I, Sỏi thận.

b) Thông tin dịch tễ (theo thông tin bệnh nhân cung cấp)

- Bệnh nhân sống cùng gia đình tại K112 đường Ngũ Hành Sơn.

- Từ ngày 09/7 đến 20/7/2020, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng để phẫu thuật đặt 02 stent tim mạch. Trong thời gian điều trị có người nhà bệnh nhân chăm sóc.

- Ngày 21/7, 22/7/2020, bệnh nhân được xuất viện và về nghỉ ngơi tại nhà.

- Ngày 23/7/2020, ban ngày bệnh nhân ở nhà, đến khoảng 18 giờ, bệnh nhân đi làm tại bãi biển Mỹ An (khu vực đối diện Khách sạn Holiday, Đà Nẵng) đến 23 giờ, sau đó trở về nhà.

- Ngày 24/7/2020, bệnh nhân ở nhà với gia đình. Trong ngày bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, rát họng, được chồng mua thuốc về uống nên thấy đỡ.

- Từ ngày 24/7 đến 26/7/2020:

+ Bệnh nhân có cùng gia đình đi ăn Mì Quảng Phú Chiêm (tại ngã ba đường Dương Thị Xuân Quý và Bà Huyện Thanh Quan, quận Ngũ Hành Sơn).

+ Bệnh nhân có đến mua đồ tại tiệm tạp hóa tại đường Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận Sơn Trà.

+ Trong thời gian này, bệnh nhân đi chợ Bắc Mỹ An, quận Sơn Trà vào buổi sáng (1 đến 2 ngày 1 lần)

+ Chị N (hàng xóm gần nhà) đến thăm bệnh nhân.

+ Chị N (cùng tổ kinh doanh tại bãi biển) đến thăm bệnh nhân.

- Từ ngày 27/7 đến 11/8/2020:

+ Trước thông tin dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, gia đình bệnh nhân chủ yếu ở nhà, không đi đến nơi khác và không tiếp xúc với ai khác.

+ Gia đình bệnh nhân đã khai báo đầy đủ thông tin trên kênh khai báo y tế trực tuyến.

+ Ngày 30/7 đến 09/8/2020, bệnh nhân thường xuyên có dấu hiệu ho nhẹ, không sốt. Trong khoảng thời gian từ ngày 05/8 đến 06/8/2020, chồng bệnh nhân có liên hệ với Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn để khai báo y tế và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà (không nhớ rõ cụ thể thời gian gọi điện).

+ Ngày 09/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2 (lần 1) tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng (130 Lê Quang Đạo, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng).

+ Ngày 10/8/2020, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với vi rút SARS-CoV-2.

+ Ngày 11/8/2020, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 (lần 2) và có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi.



8/13 bệnh nhân đã được công bố vào ngày 12/8/2020



1. Bệnh nhân số 869: P.T.C; Nữ

- Sinh năm: 1937

- Địa chỉ: thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

b) Thông tin dịch tễ (theo thông tin từ người nhà bệnh nhân cung cấp)

- Bệnh nhân sống cùng gia đình tại thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn.

- Từ ngày 04/7 đến 08/7/2020, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 09/7/2020, bệnh nhân được xuất viện và trở về nhà.

- Từ ngày 11/7 đến 19/7/2020, bệnh nhân mệt mỏi nhiều nên tiếp tục đến khám và nhập viện tại Khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 20/7/2020, bệnh nhân được xuất viện và trở về nhà.

- Từ ngày 21/7 đến ngày 12/8/2020, bệnh nhân tự cách ly ở nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác. Trong thời gian này, có con gái N.T. T và con trai N.V.H thường xuyên đến thăm bệnh nhân.

- Ngày 10/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2 tại Trạm Y tế xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang theo kế hoạch xét nghiệm diện rộng. Ngày 11/8/2020, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.



2. Bệnh nhân số 870: Nữ

- Sinh năm: 1985

- Địa chỉ: xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

b) Thông tin dịch tễ (theo thông tin từ bệnh nhân cung cấp)

- Bệnh nhân sống cùng gia đình tại xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Ngày 24/7/2020 bệnh nhân đi làm công trình xây dựng tại thành phố Đà Nẵng (không rõ địa chỉ) sau đó trở về nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.

- Ngày 25/7 và 26/7/2020, bệnh nhân tiếp tục đi làm sau đó trở về nhà.

- Ngày 27/7/2020, bệnh nhân đưa bố (là bệnh nhân số 478) đến khám và nhập viện tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 28/7/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) cho kết quả (-) với vi rút SARS-CoV-2.

- Ngày 30/7/2020, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ngày 31/7/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) cho kết quả (-) với vi rút SARS-CoV-2.

- Ngày 11/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 3) cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

- Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.



3. Bệnh nhân số 871: Đ.T.H; Nữ

- Sinh năm: 1961

- Địa chỉ: đường Phù Đổng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Hưu trí

b) Thông tin dịch tễ (theo thông tin từ bệnh nhân cung cấp)

- Bệnh nhân đang sống cùng với chồng (là bệnh nhân số 825) và con trai D.T.M tại đường Phù Đổng, phường Hòa Xuân.

- Từ ngày 28/7 đến 09/8/2020, bệnh nhân chỉ ở nhà và đi chợ Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (1 lần/tuần), mua thịt bò (không nhớ tên tiệm), không đi đến nơi khác.

- Tối ngày 28/7/2020, con gái D.T.H.A (thường trú tại đường Bùi Thiện Ngộ, phường Hòa Xuân) cùng con rể P.Q.D và 02 cháu ngoại đến nhà bệnh nhân chơi.

- Ngày 09/8/2020, sau khi chồng bệnh nhân (Bệnh nhân số 825) có kết quả xét nghiệm (+) với vi rút SARS-CoV-2, bệnh nhân và con trai được chuyển đến khu cách ly tập trung. Tại đây, bệnh nhân ở cùng phòng với con trai D.T.M.

- Ngày 11/8/2020, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng (+) với vi rút SARS-CoV-2 và được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi.



4. Bệnh nhân số 873: Nữ

- Sinh năm: 1943

- Địa chỉ: tổ 7 Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

b) Thông tin dịch tễ (theo thông tin từ người nhà bệnh nhân cung cấp)

- Bệnh nhân sống cùng gia đình tại tổ 7 Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, trong đó có con dâu là bệnh nhân số 823.

- Sáng ngày 23/7/2020, bệnh nhân cùng với con gái N.T.K.T đến khám và bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, đến tối thì con gái bệnh nhân trở về nhà.

- Khoảng 21 giờ 00 ngày 23/7/2020, bệnh nhân được con dâu (là bệnh nhân số 823) đến Bệnh viện chăm sóc.

- Sáng 24/7/2020, bệnh nhân được con dâu N.T.D đến Bệnh viện chăm sóc.

- Khoảng 06 giờ 30 ngày 25/7/2020, bệnh nhân được con gái N.T.A đến Bệnh viện chăm sóc và đến chiều đón bệnh nhân xuất viện trở về nhà (đi taxi nhưng không nhớ rõ hãng nào).

- Tối ngày 25/7/2020, gia đình con trai N.P.M đến thăm bệnh nhân.

- Từ ngày 26/7 đến 31/7/2020, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

- Ngày 01/8, 02/8/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau bụng.

- Từ ngày 03/8 đến 09/8/2020, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác. Trong thời gian này có bà Y đến nhà chơi 2 lần và tiếp xúc với bệnh nhân (không nhớ rõ ngày).

- Ngày 09/8/2020, con dâu bệnh nhân (Bệnh nhân số 823) có kết quả xét nghiệm (+) với vi rút SARS-CoV-2 thì bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang.

- Ngày 10/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng với vi rút SARS-CoV-2 và ngày 11/8/2020 có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang

5. Bệnh nhân số 875: H.L.T; Nữ

- Sinh năm: 1994

- Địa chỉ: đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Sinh viên thực tập tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng

b) Thông tin dịch tễ (theo thông tin từ bệnh nhân cung cấp)

Trong thời gian thực tập tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng:

- Khoảng từ ngày 15/7 đến 24/7/2020, bệnh nhân tiếp xúc với 02 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm (+) với vi rút SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 435 và bệnh nhân số 574.

- Từ ngày 21/7 đến ngày 24/7/2020, bệnh nhân thực tập tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng, trở về nhà tại đường Nguyễn Lương Bằng và tiếp xúc với người trong gia đình.

- Ngày 25/7/2020, bệnh nhân tự cách ly tại nhà.

- Từ ngày 26/7 đến 28/7/2020, bệnh nhân ở nhà mẹ ruột tại chung cư Mẹ Hiền, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê và tiếp xúc với người nhà.

- Từ ngày 29/7 đến 04/8/2020, bệnh nhân ở nhà bố mẹ chồng tại K119 Phạm Như Xương, quận Liên Chiểu và tiếp xúc với gia đình nhà chồng.

- Ngày 03/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) tại Trạm Y tế phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu và có kết quả (-) với vi rút SARS-CoV-2.

- Ngày 04/8/2020, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung, ở cùng phòng với chồng H.V.T, con H.M.N và H.K.T.L.

- Từ ngày 05/8 đến 07/8/2020, bệnh nhân tiếp tục được cách ly tập trung.

- Ngày 08/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) tại Ký túc xá Đại học Sư phạm Đà Nẵng, quận Liên Chiểu và có kết quả (-) với vi rút SARS-CoV-2.

- Ngày 09/8, 10/8/2020, bệnh nhân tiếp tục được cách ly tập trung tại khu Ký túc xá Đại học Sư phạm Đà Nẵng, quận Liên Chiểu.

- Ngày 11/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 3) tại Ký túc xá Đại học Sư phạm Đà Nẵng, quận Liên Chiểu và có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi.



6. Bệnh nhân số 868: N.T.N; Nữ

- Sinh năm: 1962

- Địa chỉ: tổ 56, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

b) Thông tin dịch tễ

- Bệnh nhân sống cùng gia đình tại tổ 56, phường Hòa Khê.

- Bệnh nhân có tiền sử Đái tháo đường, Tăng huyết áp.

- Ngày 19/7 đến 25/7/2020, bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị tại Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian điều trị, con gái L.T.A.N, con trai L.Đ.N và con dâu N.T. T.H thay phiên nhau đến Bệnh viện chăm sóc bệnh nhân. Ngoài ra có chị L (trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê) đến Bệnh viện thăm bệnh nhân (không nhớ rõ ngày).

- Từ ngày 26/7 đến 27/07/2020, bệnh nhân đến chợ ven đường Hà Huy Tập giao với đường Huỳnh Ngọc Huệ, trong lúc đi chợ bệnh nhân có mang khẩu trang, chỉ mua thực phẩm rồi trở về nhà, không có tiếp xúc với người khác.

- Từ ngày 28/7 đến 11/8/2020, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

- Ngày 11/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao quận Thanh Khê theo kế hoạch xét nghiệm diện rộng.

- Ngày 11/8/2020, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm (+) với vi rút SARS-CoV-2 và hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi.



7. Bệnh nhân số 872: N.P.M; Nam

- Sinh năm: 1964

- Địa chỉ: tổ 7, thôn Yến Nê 2, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Nông dân

b) Thông tin dịch tễ

- Bệnh nhân sống cùng vợ và con gái tại tổ 7, thôn Yến Nê 2, xã Hoà Tiến.

- Bệnh nhân có tiền sử viêm phổi.

- Ngày 23/7/2020, mẹ bệnh nhân là T. cùng con gái N.T.K.T đến khám và bệnh nhân nhập viện tại Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, đến tối cùng ngày con dâu (là bệnh nhân số 823) đến chăm sóc mẹ bệnh nhân.

- Ngày 25/7/2020, mẹ bệnh nhân được ra viện và trở về nhà tại tổ 7, thôn Yến Nê 2, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang.

- Tối ngày 25/7/2020, gia đình bệnh nhân đến nhà thăm mẹ (tại đây có tiếp xúc với bệnh nhân 823) rồi trở về nhà.

- Từ ngày 26/7 đến 31/7/2020, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

- Ngày 01/8/2020, bệnh nhân đến nhà thăm mẹ rồi trở về nhà.

- Từ ngày 02/8 đến 06/8/2020, vào các buổi sáng, bệnh nhân đi tập thể dục (có mang khẩu trang), không tiếp xúc với người khác rồi trở về nhà.

- Chiều ngày 06/8/2020, em trai N.P.L đến nhà bệnh nhân chơi (khoảng 10 phút) nhưng không gặp bệnh nhân mà chỉ gặp vợ, con bệnh nhân.

- Ngày 07/8/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi tay chân, sốt, đau đầu nên chỉ ở nhà và được con gái mua thuốc tại nhà thuốc cô L ở thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang về nhà uống.

- Ngày 08/8/2020, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

- Con gái N.T. N.N (ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) và con gái N.T.K.T (ở gần nhà bệnh nhân) thỉnh thoảng đến nhà chơi và tiếp xúc với bệnh nhân (không nhớ rõ thời gian).

- Chiều ngày 09/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2. Ngày 11/8/2020, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.



8. Bệnh nhân số 872: N.T.B; Nữ

- Sinh năm: 1964

- Địa chỉ: K105 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

b) Thông tin dịch tễ

- Bệnh nhân sống cùng gia đình tại K105 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 2.

- Từ ngày 26/7 đến 30/7/2020, bệnh nhân đến chăm sóc con dâu tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu (nằm phòng riêng, không tiếp xúc với người khác).

- Ngày 31/7/2020, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

- Khoảng 6 giờ ngày 01/8/2020, bệnh nhân đến chợ Cồn, quận Hải Châu mua thức ăn sau đó trở về nhà.

- Khoảng 6 giờ hằng ngày từ 02/8 đến 04/8/2020, bệnh nhân đến chợ Cồn, quận Hải Châu và chợ Cây Me, quận Hải Châu (không nhớ rõ thời gian), sau đó trở về nhà.

- Ngày 05/8/2020, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại đường Thanh Sơn, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

- Ngày 06/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) cho kết quả (-) với vi rút SARS-CoV-2.

- Ngày 10/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) và ngày 11/8/2020 có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.



Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.



Sở Y tế TP Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức điều tra thêm yếu tố dịch tễ, xác định nguồn lây truyền và điều tra tất cả các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân, các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định.



Xử lý hoá chất Chloramin B khử trùng phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại một số đơn vị, địa điểm, khu vực có dịch tễ liên quan bệnh nhân.



Thực hiện tuyên truyền cho người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, cung cấp kịp thời thông tin trung thực, khách quan cho người dân để người dân biết và không hoang mang trong dư luận xã hội.



Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch khác theo đúng quy định./.