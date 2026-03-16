Thông tuyến đường sắt đoạn qua khu gian Hải Vân, thành phố Đà Nẵng

Trước đó, ngày 14/3, tàu hàng AH1 khi chạy đến Km769+850, khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam, thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng thì bị trật bánh 3 trục đầu máy. Tại hiện trường, thanh ray phía bên phải theo hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến đoàn tàu mắc kẹt.

Theo ngành đường sắt, nguyên nhân ban đầu được xác định do đá từ sườn đèo rơi xuống làm gãy đường ray. Sự cố khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua đèo Hải Vân tạm thời gián đoạn.

Thanh ray bị đá đổ xuống gây đứt gãy ngày 14/3

Ngay sau đó, Phòng Quản lý an toàn đường sắt 2, Cục Đường sắt Việt Nam đã huy động nhân lực, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý sự cố. Tuy nhiên, do tình trạng hư hỏng đường ray và đá vẫn tiếp tục rơi nên đến chiều tối nay (16/3), tàu hàng đầu tiên mới lưu thông được.

Dự kiến, từ 0h ngày mai (17/3), tuyến đường sắt qua đào Hải Vân, thành phố Đà Nẵng sẽ được khôi phục hoàn toàn.

Từ 0h ngày mai 1/-3 đường sắt Bắc - Nam thông tuyến

Được biết, đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân dài gần 20km và hiện đã xuống cấp. Cuối năm 2024, Cục Đường sắt Việt Nam từng đề xuất Bộ Xây dựng (trước đó là Bộ Giao thông Vận tải) lập dự án cải tạo tuyến đường sắt qua khu vực đèo Hải Vân trong giai đoạn 2026-2031 nhằm khắc phục điểm nghẽn năng lực thông qua trên đoạn tuyến từ Vinh đến Nha Trang.