Chiều 9/11, mưa lớn khiến nước lũ trên sông Gianh đoạn qua thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị (thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) dâng cao, dòng nước chảy xiết. Để đảm bảo an toàn, địa phương phải tạm dừng hoạt động cầu phao Đồng Phú, đưa cầu vào neo sát bờ, tránh nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi.

Thót tim cảnh học sinh đi đò ngang qua sông khi nước lũ dâng cao (Clip ghi vào ngày 9/11/2026)

Cầu phao Đồng Phú bắc qua sông Gianh ngừng hoạt động đúng vào cuối giờ chiều, học sinh tan học trở về nhà gặp nhiều khó khăn. Các chủ thuyền tại khu vực không tổ chức chèo đò đưa khách qua sông do nước chảy xiết. Để về nhà, nhiều phụ huynh tự sử dụng thuyền nhỏ để sang sông đón con trở về. Nhiều học sinh khi đi trên thuyền không mang áo phao rất nguy hiểm.

Cảnh học sinh đi đò ngang về nhà trong thời điểm mưa lũ

Ông Phan Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi phát hiện sự việc, chính quyền đã cử lực lượng Công an về khu vực thôn Đồng Phú hỗ trợ người dân và triển khai các phương án đảm bảo an toàn.

“Xã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng an ninh cơ sở, thôn đội hỗ trợ 2 bên bến để giúp người dân qua lại. Xã cũng giao Ban chỉ huy phòng chống lụt bão cung cấp áo phao cho người dân. Bình thường thì 2 bến sông khi nào cũng có áo phao bắt buộc người dân phải mang khi đi qua lại. Hôm qua, có 1 số học sinh phải ở lại do mưa lớn, sáng nay tiếp tục đi học, còn lại cho các em nghỉ. Hiện tại xã cũng chưa cho đò ngang hoạt động khi mưa lũ diễn biến phức tạp”, ông Phương nói.

Người dân mong mỏi có 1 cây cầu để đi lại thuận lợi, bớt nguy hiểm

Thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị nằm bên sông Gianh có 225 hộ với hơn 1.300 nhân khẩu. Nhiều năm qua, cây cầu phao là tuyến giao thông chính kết nối người dân trong thôn với bên ngoài. Mỗi khi mưa lũ, cây cầu phao nối thôn Đồng Phú với bên ngoài phải tháo dỡ để đảm bảo an toàn. Hàng trăm người dân, học sinh, giáo viên lại phải chờ đò giữa dòng nước lớn, có thời điểm việc đi lại bị gián đoạn cả tháng trời. Mỗi khi mưa lớn, nước sông Gianh dâng cao, dòng chảy mạnh, cây cầu buộc phải tháo dỡ. Khi đó, chiếc đò trở thành phương tiện duy nhất để người dân qua lại.

Nước lũ trên sông lên nhanh, chảy xiết nên cầu phao phải ngưng hoạt động,

Bà Hoàng Thị Hường, thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị lo lắng mỗi lần đi đò ngang qua sông vào mùa mưa lũ. “Rất là khó khăn, bởi vì hằng năm mỗi lần mưa lũ thì phải xếp cầu phao lại. Người dân, phương tiện xe đạp xe máy phải ở bên bờ chờ đò, việc đi lại rất khổ, đặc biệt là khi đau ốm càng vất vả hơn nữa”, bà Hường cho biết.

Nhiều học sinh tan trường trong thời điểm nước lũ trên sông lên nhanh

Để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền xã Tuyên Phú thường xuyên kiểm tra hoạt động tại các bến đò; cung cấp áo phao và tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về an toàn khi qua sông. Về lâu dài, chính quyền địa phương và người dân nơi đây mong muốn được đầu tư xây dựng cây cầu kiên cố kết nối thôn Đồng Phú với khu vực trung tâm xã để bà con qua lại ai toàn.

Khi có mưa lũ lớn, cầu phao qua thôn Đồng Phú phải tạm ngừng hoạt động Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Tuyên Phú

Ông Cao Xuân Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Phú cho biết, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị xây dựng cầu kiên cố thay thế cầu phao nhưng chờ mãi chưa thấy đầu tư. “Mong các cấp chính quyền, Nhà nước quan tâm hỗ trợ, đầu tư xây dựng một chiếc cầu để tạo điều kiện cho người dân qua lại cũng như học sinh đến trường trong mùa mưa lũ. Đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Hùng nói.