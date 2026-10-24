Thót tim trâu điên húc cặp vợ chồng ở Lâm Đồng



Sự việc xảy ra vào khoảng 16h40 và 2 con trâu xổng chuồng có vẻ là 2 mẹ con. Trâu mẹ sừng dài và trâu con cũng đã lớn.

Tình huống xảy ra khi xe máy đã dừng sát vách một ngôi nhà bên đường. Cú húc đầu tiên của trâu mẹ trúng xe máy và ép 2 vợ chồng đi xe va vào cửa cuốn của căn nhà, khiến người phụ nữ ngã xuống.

Trâu điên đã được bắt giữ

Khi 2 người rời xe định bỏ chạy thì trâu kịp húc lần 2 vào người phụ nữ, lúc bà còn chưa kịp đứng dậy. Người chồng đã kịp thời quay lại đuổi trâu. Dù trâu hung hãn húc tới, nhưng ông đã kịp giữ sừng đẩy trâu ra và 2 con trâu đã bỏ chạy ra ngoài đường.

Được biết, cặp trâu này mới được một người dân trong xã mua từ nơi khác về. Trong lúc đưa trâu xuống xe, trâu mẹ đã húc chủ mua bị thương nặng rồi bỏ chạy. Trên đường đến thôn Tân Lập, trâu tiếp tục tấn công người đi bộ và đi xe máy, khiến 5 người bị thương.

Công an xã Đinh Văn Lâm Hà cho biết, cả 2 con trâu đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Các nạn nhân cũng đã được đưa tới cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Chủ trâu bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.