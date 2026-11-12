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Thót tim vượt dòng nước xiết, giải cứu 6 người dân bị cô lập tại Quảng Ngãi

Thứ Năm, 11:12, 12/11/2026
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VOV.VN - Nước suối dâng cao, chảy xiết, cô lập 6 người dân ở xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Ba Tơ cũ). Lực lượng chức năng vượt dòng lũ, đưa người dân đến nơi an toàn.

 

Khoảng 10h45 ngày 11/11, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước suối tại tổ Gò Xuyên, thôn Nước Xuyên, xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi dâng cao, dòng chảy mạnh, chia cắt lối vào khu dân cư. Trước tình huống nguy hiểm, Công an xã Ba Vì huy động 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Nước Xuyên triển khai phương án ứng cứu.

thot tim vuot dong nuoc xiet, giai cuu 6 nguoi dan bi co lap tai quang ngai hinh anh 1
Giải cứu 6 người dân ở xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Ba Tơ cũ) bị cô lập.

Trung tá Đinh Tô Lâm, Phó Trưởng Công an xã Ba Vì cho biết, khu vực này có 5 hộ với 20 nhân khẩu. Thời điểm nước suối dâng cao, 6 người dân bị mắc kẹt, không thể tự di chuyển ra ngoài. Trước nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng khẩn trương khảo sát địa hình, tìm phương án tiếp cận để tổ chức sơ tán.

Sau khi tiếp cận được khu vực bị cô lập, lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng tại cơ sở vận động, hỗ trợ đưa cả 6 người dân ra ngoài an toàn.

Sau sơ tán, người dân được người thân, hàng xóm tại khu vực trung tâm thôn bố trí chỗ ở tạm. Chính quyền địa phương hỗ trợ gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm, giúp các hộ dân ổn định sinh hoạt trong những ngày mưa lũ.

thot tim vuot dong nuoc xiet, giai cuu 6 nguoi dan bi co lap tai quang ngai hinh anh 2
Sạt lở trên Tỉnh lộ 676 đoạn qua xã Măng Đen.

Mưa lớn trong những ngày qua gây thiệt hại về hạ tầng tại 36 xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, 1 nhà bị sập, 24 nhà bị hư hỏng, tốc mái và 32 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. 

Mưa to làm hơn 50 vị trí trên các quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở taluy, đất đá tràn xuống mặt đường, khối lượng ước tính hơn 9.000 m³; 44 tuyến giao thông liên xã bị hư hỏng, sạt lở; một số trường học, công trình thủy lợi bị ảnh hưởng; nhiều khu dân cư vẫn còn ngập nước.

Clip lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Ngãi vượt dòng nước xiết, giải cứu 6 người dân bị cô lập
Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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