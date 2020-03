Thư động viên của Bí thư Tỉnh ủy gửi lao động Đồng Tháp ở nước ngoài

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã có thư ngỏ thông tin tình hình và động viên tinh thần người lao động Đồng Tháp đang học tập và làm việc ở nước ngoài.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan lắng nghe các bạn trẻ Đồng Tháp giới thiệu mô hình khởi nghiệp.

Trong thư ông Lê Minh Hoan khẳng định, Đồng Tháp nói riêng, Việt Nam nói chung đang được quan tâm và hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ. Người dân Đồng Tháp ở nước ngoài có thể yên tâm tiếp tục lao động và học tập ở nước sở tại, không quá lo lắng về tình hình ở quê nhà.



Thân gửi các cháu lao động Đồng Tháp đang học tập và làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan, Ba Lan và các quốc gia khác!



Ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do chủng mới của virus Corona gây ra là đại dịch toàn cầu. Với việc công bố đại dịch toàn cầu, WHO mong muốn cả thế giới cùng chung tay góp sức vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 với mức độ quan tâm nhất. Và mặc dù công bố là đại dịch, song WHO tin tưởng "đây sẽ là dịch bệnh đầu tiên trong lịch sử có thể kiểm soát được".

Ở Việt Nam, tính đến ngày hôm nay (15/3), cả nước đã có 53 ca nhiễm Covid-19, 16 ca đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, chưa có bệnh nhân tử vong do nhiễm Covid-19. Còn tại tỉnh Đồng Tháp, đến nay chưa xuất hiện ca nhiễm Covid-19 nào.

Ông Lê Minh Hoan Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

"Các cháu đang làm việc, học tập ở nước ngoài hãy yên tâm về tình hình ở quê nhà". "Các cháu đang làm việc, học tập ở nước ngoài hãy yên tâm về tình hình ở quê nhà".

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường, sinh hoạt đi lại của người dân vẫn ổn định, an tâm làm ăn sinh sống. Nhà nước và chính quyền đều thông tin tuyên truyền dịch bệnh để người dân hiểu rõ cách phòng tránh lây nhiễm.



Bác muốn thông tin đến các cháu để thấy rằng, tại Đồng Tháp nói riêng, Việt Nam nói chung, công tác phòng chống dịch Covid-19 được Đảng và nhà nước rất quan tâm, chăm lo ổn định cho cuộc sống của người dân. Các cháu đang làm việc, học tập ở nước ngoài hãy yên tâm về tình hình ở quê nhà.



Hiện nay, rất nhiều nước đều đã có dịch bệnh bùng phát, một số nước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như: Hàn Quốc, Itay, Iran... ngay cả Mỹ - nước có nền y tế tốt nhất thế giới cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tuy nhiên, các quốc gia đều đã nhận thức rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh và áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt để phòng, chống sự lây lan của Covid-19. Các cháu đang làm việc tại các quốc gia có dịch bệnh hãy yên tâm làm việc, đừng quá lo lắng hoảng sợ. Cần chú ý phòng tránh việc lây nhiễm, hạn chế việc đi lại, không đến các vùng có dịch và không rời khỏi quốc gia, vùng lãnh thổ đó khi không cần thiết nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Tuân thủ các hướng dẫn về phòng tránh dịch bệnh của cơ quan chức năng nước sở tại, đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị nếu tiếp xúc với người nhiễm virus Covid-19 hoặc nghi ngờ bị lây nhiễm. Quan trọng nhất là cách phòng bệnh và không nên quá hoảng sợ, nhất là trong thời điểm hiện tại không nên trở về nước.



Đảng và nhà nước ta cũng rất quan tâm đến người lao động đang học tập và làm việc ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan khác đều đã có phương án hỗ trợ cần thiết cho người lao động. Tại mỗi nước đều có Ban Quản lý lao động Việt Nam, cán bộ đại diện của Công ty Xuất khẩu lao động hỗ trợ cho người lao động trong trường hợp cần thiết. Các cháu cũng có thể thông tin về cho Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh để được hỗ trợ kịp thời.



Bác và chính quyền tỉnh Đồng Tháp cùng với gia đình, người thân luôn ở bên cạnh để hỗ trợ cho tất cả các cháu, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để các cháu an tâm học tập và làm việc ở nước ngoài. Các cháu hãy cố gắng học tập, lao động để tích lũy kiến thức, tay nghề và thu nhập để có cơ hội giúp gia đình và quê nhà.



Chúc các cháu có sức khỏe tốt và an tâm làm việc, học tập.



Thân chào các cháu!