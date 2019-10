Thu gom trên 1.800 tấn tro xỉ, phế thải từ vụ cháy Công ty Rạng Đông

Tại cuộc họp báo chiều 1/10 do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Mai Trọng Thái, Chi Cục trưởng Chi Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết việc thu gom, vận chuyển tháo dỡ, xử lý chất thải, tiêu khử độc sau vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông cơ bản hoàn thành.

Thu gom phế thải, tẩy độc tại nhà máy Rạng Đông.

Cụ thể, đến nay trên 800 tấn chất thải tro xỉ và trên 1.000 tấn là phế thải xây dựng đã được vận chuyển thu gom. Bộ Tư lệnh Hóa học đảm nhiệm công tác tẩy độc, tiêu độc tại hiện trường vụ cháy.

Theo đó, hoàn thành khu vực 1 khoảng 2,500m2. Dự kiến, hoàn thành khu vực 2 và 3 xong trước ngày 8/10.

Về công tác thu gom vận chuyển xử lý chất thải do Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp (Urenco 10) thực hiện, đảm bảo tất cả công tác thu gom vận chuyển chất thải, phế thải hiện trường về Viện hóa học quân sự (Bộ tư lệnh hóa học) an toàn. Tất cả chất thải đều được đóng bao bì xử lý phun tẩy hóa chất trước khi vận chuyển. Phương tiện vận chuyển chất thải được Bộ Tài nguyên- Môi trường cấp giấy phép chở về Khu xử lý chất thải Nam Sơn được xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật công nghệ để đảm bảo không bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường đối với khu vực này.



Nơi lưu trú chất thải do Bộ Tư Lệnh Hóa học, Sở Tài nguyên- Môi trường kiểm tra. Đây là khu nhà trung gian 600m2, được trải lớp lót nền trên trải lớp than hoạt tính, bột lưu huỳnh trước khi xếp bao tải chất thải ngay ngắn, chiều cao không vượt quá 3m sau đó lại tiếp tục trải lớp than hoạt tính, bột lưu huỳnh phía trên phủ bạt. Công tác này được lập nhật ký, giám sát hàng ngày và được Bộ Tư lệnh Hóa học và Urenco 10 và Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông xác nhận. Sau khi hoàn thành tiêu độc, khử độc Sở TN-MT sẽ lấy mấy phân tích độc lập để đánh giá hiệu quả công tác tẩy độc và công bố với người dân xung quanh ảnh hưởng của vụ cháy được biết./.

Trước đó, chiều tối 28/8, đám cháy bùng phát tại nhà kho Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông đến 3h30 ngày 29/8 mới được dập tắt . Theo quan trắc của Tổng cục Môi trường, lượng thủy ngân phát tán ra ngoài môi trường từ vụ cháy từ 15,1 kg đến 27,2 kg./.