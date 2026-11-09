Thu hẹp khoảng cách giáo dục từ kiến nghị của giáo viên vùng khó

Chiều 9/11, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các giáo viên tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 đã có buổi gặp mặt, trao đổi với lãnh đạo Bộ về những khó khăn trong quá trình công tác. Từ chuyện phòng học đông học sinh, bàn ghế chưa phù hợp đến chế độ dành cho giáo viên làm công tác Đội, những ý kiến được nêu ra cho thấy khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.

Trước đó, tối 8/11 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, trao sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho 34 giáo viên tiêu biểu. Năm nay, chương trình nhận được 190 hồ sơ từ 32 tỉnh, thành phố; lựa chọn 34 giáo viên tuyên dương tại Hà Nội và 156 giáo viên được tuyên dương tại địa phương. Trong số 34 giáo viên được tuyên dương tại Hà Nội có 14 thầy cô là người dân tộc thiểu số, thuộc 8 dân tộc.

Tại buổi gặp mặt chiều 9/11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các nhà giáo thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách và điều kiện công tác tại vùng sâu, vùng xa.

Theo Thứ trưởng, đây là dịp để lãnh đạo Bộ lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, đặc biệt là những khó khăn của giáo viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, qua đó có thêm cơ sở xem xét, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các nhà giáo mạnh dạn chia sẻ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác, nhất là những bất cập về cơ chế, chính sách và điều kiện dạy học tại vùng sâu, vùng xa.

Gỡ khó từ những điều kiện dạy học thiết yếu

Một trong những vấn đề được giáo viên phản ánh là điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học. Thầy Đặng Phú Vinh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực, tỉnh An Giang, cho biết tại trường có phòng học rộng 68 m² nhưng bố trí tới 45 học sinh.

Theo thầy Vinh, với diện tích và sĩ số như vậy, việc tổ chức các hoạt động dạy học, trải nghiệm gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, bàn ghế tại trường chưa thực sự phù hợp với thể trạng học sinh hiện nay. Nhiều em phát triển thể chất sớm, trong khi kích thước bàn ghế chưa đáp ứng, ảnh hưởng đến tư thế ngồi học.

Từ thực tế này, thầy mong các cấp quan tâm hỗ trợ nhà trường cải thiện phòng học, từng bước trang bị bàn ghế phù hợp hơn với lứa tuổi, bảo đảm điều kiện học tập và sức khỏe cho học sinh.

Ở những địa bàn khó khăn khác, khoảng cách đến trường và khả năng tiếp cận thiết bị học tập cũng là trở ngại. Một giáo viên công tác tại Tây Ninh chia sẻ, có học sinh phải đi quãng đường 12–15 km để đến trường. Điều kiện tiếp cận thiết bị công nghệ thông tin, học liệu phục vụ học tập của các em còn hạn chế, trong khi yêu cầu đổi mới giáo dục ngày càng cao.

Những khó khăn này không chỉ ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức mà còn đặt ra thách thức đối với nhà trường trong duy trì sĩ số, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh.

Những chia sẻ thẳng thắn của giáo viên tại Bộ GD&ĐT đặt ra yêu cầu tháo gỡ khó khăn từ chính cơ sở

Giáo viên vùng khó cần cơ hội phát triển chuyên môn

Không chỉ thiếu thốn về cơ sở vật chất, giáo viên ở những địa bàn khó khăn còn cần được tạo điều kiện để nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận phương pháp dạy học mới và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Thầy Nông Ích Sơn, giáo viên Trường THCS Quang Trung, xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai, chia sẻ trường nơi thầy công tác có 8 lớp, hơn 40% học sinh là người dân tộc thiểu số. Theo thầy, một trong những trở ngại mà giáo viên vùng khó phải đối mặt là định kiến cho rằng những người công tác tại các cơ sở giáo dục này có năng lực chuyên môn không cao bằng giáo viên ở nơi thuận lợi hơn.

Không chỉ giáo viên, học sinh cũng có thể mang tâm lý tự ti, cho rằng mình khó có điều kiện và cơ hội vươn lên như học sinh ở những trường có điều kiện tốt hơn.

Để khắc phục, thầy Sơn chủ động học tập, nâng cao chuyên môn, đồng thời khuyến khích học sinh nỗ lực, tự học. Gần 20 năm giảng dạy môn Toán, thầy từng bước đưa các tình huống thực tế vào bài học, sử dụng công cụ số để học sinh quan sát, kiểm tra và vận dụng kiến thức.

Từ thực tế công tác, thầy đặt vấn đề về những chính sách tiếp theo nhằm hỗ trợ giáo viên ở địa bàn khó khăn, tạo điều kiện để thầy cô tham gia bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn. Theo thầy, đây cũng là yếu tố quan trọng để thu hút, giữ chân giáo viên gắn bó lâu dài với những địa bàn còn nhiều thiếu thốn.

Thực tế của các giáo viên được tuyên dương cho thấy điều kiện công tác ở mỗi địa phương rất khác nhau. Cô Nguyễn Thị Vân Nhi, giáo viên, Tổ phó chuyên môn Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, xã A Lưới 1, thành phố Huế, mỗi ngày di chuyển hơn 120 km cả đi và về để đến trường, qua đèo Pê Ke. Những ngày mưa lũ, hành trình này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đá lăn.

Trong khi đó, cô Lỷ Móc Làu, giáo viên Trường Mầm non Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh, phải tìm cách giúp trẻ dân tộc thiểu số vượt qua rào cản ngôn ngữ. Từ thực tế trẻ còn hạn chế tiếng Việt, cô vận dụng trò chơi, âm nhạc, kể chuyện, vật liệu tự nhiên và đồ tái chế để tạo môi trường học tập gần gũi, tăng cơ hội nghe, nói và giao tiếp cho trẻ.

Không thể chỉ trông chờ vào sự tận tụy của giáo viên

Bên cạnh điều kiện trường lớp và cơ hội phát triển chuyên môn, chế độ dành cho giáo viên kiêm nhiệm nhiều công việc cũng là vấn đề được nêu tại buổi gặp mặt.

Cô Hoàng Thị Thu Dần, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai, đề nghị rà soát chế độ, chính sách đối với giáo viên làm công tác Đội. Theo cô, công việc này không chỉ dừng ở tổ chức hoạt động phong trào mà còn bao gồm giáo dục kỹ năng sống, tư vấn cho học sinh và phối hợp với các lực lượng giáo dục trong nhà trường.

Trong khi đó, định mức giảng dạy 6–8 tiết mỗi tuần chưa phản ánh đầy đủ khối lượng công việc thực tế. Có những hoạt động văn nghệ, phong trào phải tổ chức ngoài giờ, giáo viên và học sinh cần dành thêm nhiều thời gian tập luyện, chuẩn bị.

Cô Dần mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét điều chỉnh chế độ, chính sách phù hợp hơn, ghi nhận đúng vai trò và trách nhiệm của giáo viên làm công tác Đội, nhất là tại những trường có quy mô lớn sau sáp nhập. Theo cô, công tác Đội không đơn thuần là hoạt động phong trào mà là một bộ phận góp phần giáo dục toàn diện học sinh.

Từ thực tế giảng dạy, cô cũng đề cập tình trạng một bộ phận học sinh còn thiếu kỹ năng giao tiếp, ứng xử, hợp tác và quản lý cảm xúc. Vì vậy, bên cạnh trang bị kiến thức văn hóa, nhà trường cần quan tâm hơn đến các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống.

Những chia sẻ của cô Dần cũng gắn với hành trình nhiều năm đồng hành cùng học sinh vùng cao. Theo hồ sơ giới thiệu, sau bão số 3 Yagi, cô cùng cán bộ, người dân địa phương vận động hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng; từng đi bộ 5 tiếng qua đường rừng để đưa học sinh ở thôn Kho Vàng đến trường an toàn khi người dân phải di chuyển tránh nguy cơ sạt lở. Cô còn vận động tổ chức hội chợ 0 đồng với khoảng 50 gian hàng và kêu gọi xây dựng một ngôi nhà cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cô Phạm Thị Tự, giáo viên Trường Phổ thông liên cấp Tiểu học - THCS Tân Đông, tỉnh Tây Ninh, có hơn 27 năm công tác. Theo hồ sơ, trong những năm đầu đi dạy, cô từng đến từng gia đình tìm hiểu hoàn cảnh, vận động phụ huynh đưa con trở lại trường, động viên học sinh không bỏ học để phụ giúp cha mẹ. Những năm sau đó, cô tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức hoạt động nhóm và trải nghiệm để tăng sự chủ động của học sinh.

Từ những câu chuyện của giáo viên vùng khó, có thể thấy sự tận tụy và nỗ lực cá nhân đã góp phần giúp nhiều học sinh duy trì việc học, tiếp cận tri thức và có thêm cơ hội phát triển. Tuy nhiên, để những nỗ lực ấy được duy trì bền vững, cần có sự hỗ trợ đồng bộ hơn về cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu, chính sách đãi ngộ và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Sau 11 năm triển khai, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” bước sang năm thứ 12, tiếp tục hướng tới việc không chỉ ghi nhận, tôn vinh mà còn đồng hành, tiếp sức cho các nhà giáo đang công tác tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Những kiến nghị từ chính lớp học và thực tiễn công tác của giáo viên là cơ sở để các cơ quan quản lý nhìn rõ hơn những vấn đề cần tháo gỡ, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện và cơ hội giáo dục giữa các vùng miền.