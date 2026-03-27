Thu Lũm - bức tranh no ấm nơi "phên dậu" Tổ quốc

Đường về bản đẹp lắm! Đó là lời tâm sự của ông Chu Nhù Cà, dân tộc Hà Nhì, ở bản Mé Gióng, người đã gắn bó hơn 60 năm với mảnh đất Thu Lũm, không giấu được niềm vui trước sự đổi thay của bản làng, quê hương.

Nhớ lại cuộc sống trước đây khi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông chia cắt, không điện, thiếu nước, bà con chỉ quen với tập quán sản xuất manh mún, cuộc sống tạm bợ. Ông Chu Nhù Cà chia sẻ, những mái nhà khang trang, con đường rợp sắc cờ đỏ, những cánh rừng xanh được giữ gìn và khai thác hợp lý… đang tạo nên một bức tranh no ấm nơi phên dậu Tổ quốc: "Cuộc sống của người dân và nhận thức của người dân đã được nâng cao một cách rõ rệt. Từ khi có bộ máy lãnh đạo mới sau sáp nhập, kinh tế - xã hội của bà con rất được quan tâm và phát triển hơn. Điện, đường, trường, trạm so với trước đây được quan tâm đầu tư và ổn định hơn".

Bản làng biên cương Thu Lũm đổi thay từng ngày

Xã Thu Lũm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Ka Lăng và Thu Lũm (huyện Mường Tè cũ). Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ xã Thu Lũm, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu đến năm 2030, trở thành xã phát triển trung bình khá của tỉnh Lai Châu.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Thu Lũm chú trọng phát triển kinh tế theo lợi thế vùng cao, mở rộng vùng trồng thảo quả, sa nhân tím, sâm Lai Châu, quế và các loại cây dược liệu dưới tán rừng; khuyến khích chăn nuôi tập trung, phát triển dịch vụ.

Đời sống dần được cải thiện, đồng bào các dân tộc Thu Lũm một lòng theo Đảng

Ông Pờ Go Tư, Bí thư Chi bộ bản Mé Gióng cho biết, Chi bộ đã trở thành “cầu nối” quan trọng cụ thể thể hóa các nghị quyết của Đảng bằng hành động thiết thực trong hoạt động phát triển kinh tế, xã hội vào cuộc sống, trọng tâm là 2 khâu đột phá là phát triển cây dược liệu dưới tán rừng gắn với bảo vệ rừng bền vững và đầu tư hạ tầng gắn với du lịch cộng đồng: "Phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở trên địa bàn xã nói chung, bản Mé Giống nói riêng theo nghị quyết chỉ đạo là từ xã đã chỉ đạo xuống. Chúng tôi vẫn triển khai xuống cho các đảng viên trong chi bộ và bà con nhân dân, như trồng sa nhân và các loại cây trồng. Cây trồng nào phù hợp với địa phương của mình thì chi bộ chỉ đạo và tuyên truyền cho bà con làm".

Nhiều cây trồng mới được trồng ở Thu Lũm đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thu Lũm đạt 11/19 chỉ tiêu nông thôn mới là kết quả đáng khích lệ ở vùng đặc biệt khó khăn. Năm 2025, trên địa bàn xã đã xóa hơn 200 nhà tạm, nhà dột nát và có nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế, tín dụng ưu đãi cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng.

Những đổi thay ấy có được là kết quả của sự quan tâm đầu tư từ Đảng, Nhà nước trong triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia. Tận dụng lợi thế diện tích rừng tự nhiên lớn, với độ che phủ hơn 82%, Thu Lũm đang hình thành vùng trồng dược liệu quy mô lớn, với hàng trăm héc ta sa nhân tím, thảo quả, quế, sả…

Dọc những triền núi cao trên 1.200 mét, như U Ma, Coòng Khà, Ló Na, Lò Ma… những vùng trồng sâm Lai Châu đang dần được mở rộng. Đây được xác định là hướng đi lâu dài, góp phần nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường sinh thái.

Nhờ kinh tế rừng, đời sống người Hà Nhì, La Hủ ở xã Thu Lũm đang dần được cải thiện

Ông Lý Chùy Hừ, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Lũm cho biết, cây dược liệu được coi là cây trồng chiến lược có giá trị kinh tế cao và cây trồng hàng hóa. Nhiều mô hình cho thu nhập từ 60-100 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần so với sản xuất nương rẫy truyền thống. Các chính sách hỗ trợ về giống, vốn vay ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật; nhiều hộ đồng bào Hà Nhì, La Hủ mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

"Xã khuyến khích người dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã trồng dược liệu, thu hút đầu tư, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. UBND xã cũng đã xác định phát triển kinh tế trồng cây dược liệu dưới tán rừng là định hướng lâu dài, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc triển khai hiệu quả định hướng này sẽ góp phần khai thác hợp lý tài nguyên rừng, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển theo hướng bền vững", ông Lý Chùy Hừ cho hay.

Thu Lũm là địa phương có tỷ lệ che phủ rừng nằm trong top đầu ở Lai Châu

Từ một xã nghèo nơi biên giới, Thu Lũm hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của từng việc làm vì dân của chính sách Đảng và Nhà nước đang tạo nên điểm tựa vững chắc cho vùng biên, để nơi phên dậu Tổ quốc mỗi ngày thêm bình yên, ấm no. căng tràn sức sống.