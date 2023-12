Thu nhập của người lao động năm 2023 tăng gần 500.000 đồng

Thông tin này được đưa ra tại buổi Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 4 và năm 2023 do Tổng cục Thống kê tổ chức sáng nay (29/12).

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã báo cáo số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 4 và năm 2023. Theo đó, lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước năm 2023 là 52,4 triệu người, tăng gần 667.000 người so với năm trước; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,9%.

Lao động có việc làm quý 4 ước tính là 51,5 triệu người, tăng khoảng 130.000 người so với quý trước và tăng trên 415.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2023, lao động có việc làm là 51,3 triệu người, tăng 683.000 người so với năm trước.

Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là hơn 900.000 người, giảm hơn 34.000 người so với quý trước và tăng 8.400 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý 4 là 1,98%, giảm 0,08 điểm phần trăm so với quý trước và không đổi so với cùng kỳ năm trước.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, thu nhập bình quân của lao động trong thời gian này là 7,3 triệu đồng/tháng, tăng 180.000 đồng so với quý 3 và tăng 444.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung năm 2023, thu nhập bình quân của lao động là 7,1 triệu đồng/tháng, tăng 6,9%, tương ứng tăng 459.000 đồng so với năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 8,7 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,2 triệu đồng/tháng.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,26%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,06 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2023 là 2,28%, giảm 0,06 điểm phần trăm so với năm trước.

Cũng theo báo cáo này, trong năm 2023, công tác an sinh xã hội tiếp tục được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm thực hiện. Tính đến ngày 19/12 vừa qua, tổng trị giá tiền và quà hỗ trợ cho các đối tượng là hơn 12,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công là gần 4,9 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là gần 3.000 tỷ đồng; hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội hội gần 4,3 nghìn tỷ đồng. Hơn 27,4 triệu thẻ bảo hiểm xã hội/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng thụ hưởng.

Thu nhập người lao động năm 2023 tăng gần 500.000 đồng/người/tháng (Ảnh minh họa)

Về ngộ độc thực phẩm, năm 2023, cả nước có 103 vụ với 1.819 người bị ngộ độc (23 trường hợp tử vong).

Về tai nạn giao thông, số vụ tai nạn trong năm tăng cả về số người chết, số người bị thương và số người bị thương nhẹ. Bình quân 1 ngày trong năm 2023, trên địa bàn cả nước xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, làm 20 người chết, 16 người bị thương và 13 người bị thương nhẹ.

Trong năm, trên địa bàn cả nước xảy ra 14.059 vụ tai nạn giao thông, làm 7.311 người chết. So với năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong năm nay tăng 22,8%; số người chết tăng 14,9%; số người bị thương tăng 36,2% và số người bị thương nhẹ tăng 25,8%.

Về thiên tai, trong năm 2023, có 158 người chết và mất tích; 130 người bị thương; 108.000 ha lúa và hơn 43.000 ha hoa màu bị hư hỏng... Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra ước tính gần 5.101,5 tỷ đồng.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, trong năm đã phát hiện 16.641 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 14.873 vụ với tổng số tiền phạt là 282,1 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm trước. Trên địa bàn cả nước xảy ra 2.001 vụ cháy, nổ, làm 157 người chết và 137 người bị thương, thiệt hại ước tính 262,5 tỷ đồng.