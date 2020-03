Thu phí không dừng trên QL5, các tuyến cao tốc của VEC đến bao giờ?

Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIDIFI), đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Quốc lộ 5 cho biết, từ ngày mai (12/3), hai trạm thu phí trên QL5 triển khai thu phí điện tử tự động không dừng (ETC). Hiện tại, mỗi trạm sẽ có 2 làn ở giữa áp dụng thu phí ETC (mỗi chiều 1 làn ETC).

Để lưu thông qua làn thu phí tự động và sử dụng dịch vụ thu phí không dừng trên Quốc lộ 5, chủ phương tiện cần đăng ký dán thẻ, mở tài khoản giao thông và nạp đủ tiền.



Để thuận tiện cho việc vận hành, các xe đã dán thẻ thu phí tự động (Etag) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC và nạp đủ tiền vào tài khoản giao thông theo mức thu phí của trạm khi lưu thông vào “Làn thu phí ETC” sẽ được sử dụng dịch thu phí ETC (lưu ý không mua vé giấy từ thời điểm này để tránh trả phí 2 lần).

Khi qua làn thu phí ETC, người điều khiển phương tiện cần giữ tốc độ không vượt quá 30km/giờ và giữ khoảng cách tối thiểu giữa 2 xe khoảng 15m, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và trạng thái barrie, làm theo hướng dẫn của nhân viên thu phí để đảm bảo an toàn giao thông.

Các xe chưa dán thẻ thu phí tự động (ETAG) của Công ty VETC hoặc đã dán thẻ nhưng chưa nạp đủ tiền vào tài khoản giao thông theo mức thu phí của trạm thì không đi vào làn thu phí ETC.

Để lưu thông qua làn thu phí ETC và sử dụng dịch vụ thu phí không dừng, chủ phương tiện cần đăng ký dán thẻ, mở tài khoản giao thông và nạp đủ tiền. Mỗi trạm thu phí trên Quốc lộ 5 sẽ bố trí 2 điểm cung cấp dịch vụ của Công ty VETC thực hiện dán thẻ, mở tài khoản giao thông (miễn phí dán thẻ lần đầu) để phục vụ chủ xe, thời gian bắt đầu từ ngày 11/3 (sáng từ 8-11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30-17 giờ).

Các phương tiện sử dụng vé tháng/quý và phương tiện được miễn giảm phí cần đưa xe đến dán thẻ, nạp tiền để lưu thông qua làn thu phí ETC được nhanh chóng, thuận tiện.

Ngoài điểm dán thẻ và nạp tiền trên, chủ phương tiện muốn dán thẻ và nạp tiền vào tài khoản giao thông thể đến các Trung tâm đăng kiểm hoặc các trạm thu phí khác đã triển khai thu phí tự động không dừng để được phục vụ.

Sau nhiều chỉ đạo của Chính phủ, VEC vẫn “một mình một cõi”

Đáng báo động về tình trạng chậm triển khai thu phí tự động không dừng hiện nay là tại 5 tuyến đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý.

Những ngày gần đây, các lái xe đi trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai rất bức xúc khi tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam dềnh dàng phát vé giấy đầu vào, đầu ra kiểm tra thủ công và thu tiền nên liên tục xảy ra ùn tắc.

Hiện VEC đang quản lý 5 tuyến cao tốc là Cầu Giẽ - Ninh Bình; Nội Bài - Lào Cai; Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Bến Lức - Long Thành và TP HCM - Trung Lương.

Hệ thống thu phí tự động không dừng tại 5 tuyến cao tốc này lên đến 34 trạm với 242 làn, chiếm 30% tổng số làn phải triển khai thu phí tự động không dừng, nhưng hiện VEC mới triển khai lắp đặt được 15 làn, đang chậm so với yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, với 5 dự án, số làn thu phí không dừng VEC phải thực hiện chiếm 30% tổng số làn của tất cả các trạm trong cả nước. Tuy nhiên, việc triển khai của VEC khá chậm.

“Thậm chí, hiện nhà đầu tư BOT tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ hoàn thành lắp thiết bị, chạy thử nghiệm chỉ chờ kết nối liên thông với tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình của VEC, nhưng VEC vẫn chưa xong”, ông Huyện cho hay.

Lái xe mệt mỏi vì chưa biết khi nào được giải phóng cảnh ùn tắc tại đầu các trạm thu phí do VEC quản lý.

Quá thất vọng về tiến độ các dự án thu phí tự động không dừng của VEC, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng, thu phí không dừng đã triển khai từ lâu, thể hiện ở Quyết định 07/2017 của Thủ tướng, cả nước đã triển khai, kể cả nhà đầu tư tư nhân, VEC không thể “một mình một cõi”.

“Nhà đầu tư giai đoạn 2 tháo gỡ xong thủ tục thành lập doanh nghiệp, đến tháng 6 hoàn thành 33 trạm thì VEC chỉ lẻ loi một mình. Nếu cả 5 dự án không cho thu phí thì VEC lấy tiền đâu trả nợ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Khẳng định VEC phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gợi ý, hoặc VEC tự đầu tư và kết nối với VETC hoặc đấu thầu độc lập lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ và kết nối. Phương án nào thuận lợi và tốt nhất thì triển khai, nhưng phải đảm bảo tiến độ và chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Sau nhiều lần trì hoãn và gia hạn, đến nay, tiến độ tổng thể của hệ thống thu phí tự động không dừng ở các trạm thu phí BOT vẫn chậm so với yêu cầu.

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GTVT có báo cáo toàn bộ việc triển khai thu phí tự động không dừng trên toàn quốc trước ngày 31/3; phương án tổng thể triển khai dự án với mục tiêu hoàn thành trong năm 2020; trong đó làm rõ những khó khăn, vướng mắc; đề xuất rõ lộ trình, giải pháp cụ thể để triển khai đầu tư, vận hành hệ thống và rà soát sửa đổi, bổ sung Quyết định 07/2017 của Thủ tướng.

Thủ tướng cũng giao Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với việc chuyển các trạm thu phí của các dự án đường cao tốc do VEC quản lý sang thực hiện theo hình thức điện tử không dừng, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống./.