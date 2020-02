Thứ trưởng Bộ Y tế lý giải vì sao Việt Nam kiểm soát tốt Covid-19

Sáng 21/2, phát biểu tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 2/2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: Chúng ta có kinh nghiệm trong điều trị bệnh SARS trước đây và hiện nay đã điều trị thành công Covid-19. Việt Nam là nước thứ 4 trên thế giới nuôi cấy, phân lập virus corona thành công. Chúng ta có thể tự tin trong việc chữa trị bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới và khả năng kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, thành công lớn nhất trong việc phòng chống dịch lần này chính là sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bằng các văn bản chỉ đạo rất chặt chẽ, kịp thời, cụ thể. Như Công văn 79 của Ban Bí thư xác định việc phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên, cấp bách, huy động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia. Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo chống dịch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên nhất. Sử dụng “4 tại chỗ” gồm: nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, không trông đợi vào cơ quan Trung ương cấp kinh phí hay trang thiết bị phòng hộ khác.

“Các biện pháp chống dịch lần này rất quyết liệt, mạnh mẽ, triệt để hơn so với dịch trước kia. Quan điểm của Thủ tướng Chinh phủ là “chống dịch như chống giặc”, phải áp dụng tổng thể các biện pháp. Sẵn sàng hy sinh lợi ích về kinh tế để đảm bảo sức khỏe cho người dân” – ông Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện nay Việt Nam có đủ khả năng để cách ly khoảng 30.000 người, đối với tất cả các địa phương đều có phương án cụ thể. Ngoài ra, cũng có đủ giường nằm trong điều trị y tế với các bệnh nhân, phân tuyến điều trị tới tuyến huyện. Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã chuẩn bị tất cả phương án cụ thể.

“Đến bây giờ, có thể nói rằng, chúng ta tự tin trong vấn đề kiểm soát và chúng ta đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Hy vọng tình hình dịch ở Trung Quốc sẽ sớm được kiểm soát”- ông Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, đến thời điểm hiện nay đã có 28 quốc gia, vùng lãnh thổ báo cáo có trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó phần lớn là ở Trung Quốc đại lục. Hiện đã có gần 76.000 người mắc, gần 2500 tử vong.

Tỷ lệ tử vong của dịch bệnh là 3%. Bệnh có 3 cơ chế lây nhiễm chính: lây qua không khí khi tiếp xúc với những giọt nước bọt từ người bệnh; lây trực tiếp qua tiếp xúc, bắt tay với người bệnh; lây qua bề mặt (gỗ, đá, vật dụng, tay nắm cửa...) đã nhiễm virus gây bệnh. Khi ra ngoài môi trường, virus sống rất lâu, có thể đến hơn 10 ngày, nhất là trong điều kiện lạnh. Bệnh có các triệu chứng đa dạng, nhưng chủ yếu là sốt, ho, đau mỏi người, khó thở.

Về biện pháp dự phòng, Tổ chức Y tế thế giới WHO khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh, hay đến vùng có nguy cơ mắc bệnh, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện ho, sổ mũi; Khoảng cách tiếp xúc an toàn là 2m. Bề mặt ở nơi công cộng như bến tàu, bến xe, lan can cần được lau rửa thường xuyên bằng nước sát khuẩn thông thường.

Đối với việc điều trị bệnh, theo Thứ trưởng Y tế, dù hiện nay chưa có thuốc đặc trị hay vaccine phòng bệnh, nhưng Việt Nam có đủ năng lực và đã chữa khỏi bệnh bằng các phương pháp điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.



Trong điều trị dịch bệnh thuộc nhóm nguy hiểm này, biện pháp cách ly là hữu hiệu nhất. Nếu thực hiện nghiêm ngặt việc phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly và điều trị thì có thể kiểm soát được. Không chỉ tuyến y tế ở Trung ương và các tuyến huyện, tỉnh đều điều trị được bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra./.