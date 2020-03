Thừa Thiên Huế: Robot phục vụ bệnh nhân phòng chống dịch Covid-19

Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cũng như đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ nhân viên y tế, Bệnh viện Trung ương Huế đã có sáng kiến dùng robot phục vụ bệnh nhân trong khu vực cách ly tại Cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế.

Robot phục vụ bệnh nhân tại khu cách ly điều trị bệnh viện Trung ương Huế.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bệnh viện Trung ương Huế đã cải tiến xe điện tử điều khiển từ xa phục vụ bệnh nhân tại khu cách ly những người mắc Covid-19. Được cải tiến từ xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa của trẻ em, “robot” này trở thành một nhân viên y tế đặc biệt thay thế nhân viên y tế trong công đoạn đưa thức ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm… đến với bệnh nhân, tránh tiếp xúc gần dễ bị lây nhiễm trong quá trình điều trị.



Robot phục vụ bệnh nhân tại khu cách ly Bệnh viện Trung ương Huế.

Chị Hồ Thị Mỹ Duyên, điều dưỡng viên tại khu cách ly Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, cho biết con robot này phát huy tác dụng tốt, vì nhỏ, gọn nên tiếp xúc gần bệnh nhân hơn, đem đồ thẳng vào trong phòng cho bệnh nhân và còn có thiết bị báo mở cửa để báo bệnh nhân nhận đồ.

“Robot có thể điều khiển bằng giọng nói từ xa, có thể giao tiếp giữa bệnh nhân và người hướng dẫn ở ngoài này. Cần thiết cái gì mình sẽ hướng dẫn robot ra mình bỏ hàng vào và giao đến cho bệnh nhân rất tiện lợi”, chị Duyên nói.

Robot Tâm An phục vụ tại khu cách ly Y tế cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế.

Thạc sỹ Huỳnh Phúc Minh, Trưởng đơn vị Quản lý dịch vụ buồng Bệnh viện Trung ương Huế đã dành hơn 2 tháng để tạo ra chú robot đặc biệt này. Với công năng của một robot, nó góp phần phục vụ công tác chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19, giúp các bác sĩ và nhân viên y tế giảm áp lực, tránh lây nhiễm trong quá trình điều trị, chăm sóc người bệnh.

Sử dụng robot cũng giúp tiết kiệm nhiều về vật tư thiết bị. Chú robot cũng là xe điện tử lắp chíp tự động điều khiển, dùng bình điện 12V, hệ thống sạc pin, chế điều khiển tự động, có sức chở 60kg, tốc độ 20km/h, điều khiển trong bán kính 30m, có hệ thống thùng chứa 4 ngăn đựng các vật dụng...

Thạc sĩ Huỳnh Phúc Minh chia sẻ: Ưu điểm của robot là hoạt động rất linh hoạt, dễ dàng rẽ trái, rẽ phải, quay đầu, hay đi vào những lối đi hẹp với độ chính xác cao.

“Robot này có chức năng nhiệm vụ đưa các vật tư tiêu hao vào trong khu vực cách ly, đưa suất ăn, dinh dưỡng vào cho bệnh nhân và các vật tư y tế khác. Nó có thể di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Bên cạnh đó, con Robot này nó có thể nói chuyện với bệnh nhân và bệnh nhân có thể nói thông qua màn ảnh của camera. Qua đó thì chúng tôi nhận biết và trả lời trên bảng máy tính”, anh Phúc cho hay.

Robot này có tên gọi là “Robot Tâm An”. Chữ Tâm nhắc đến trái tim, lương tâm con người; chữ An hướng đến sự bình an, an lạc. Chú Robot Tâm An nay đã trở nên gần gũi với các nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Huế, mang đến niềm vui và những điều tốt đẹp cho người bệnh./.