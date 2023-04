Thực hiện 23.000 công trình trong Tháng Thanh niên 2023

Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay (14/4) tại thành phố Đà Nẵng.

Tháng Thanh niên 2023, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã thực hiện các hoạt động, công trình, phần việc sát với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Qua đó đã phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân khởi động công trình thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã thực hiện 23.000 công trình thanh niên, tổng trị giá hơn 300 tỷ đồng; hơn 100.000 đoàn viên thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Các cấp bộ Đoàn còn trao 185.000 suất học bổng và quà tặng người nghèo, gia đình chính sách, thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 96 tỷ đồng. Cuộc vận động “mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến” được các cấp bộ Đoàn triển khai cụ thể với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Tặng quà thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Dương.

Anh Nguyễn Thái An, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, nhiều chỉ tiêu khó, tuyến công việc mới cũng được thực hiện tốt như: Chương trình “Tháng Ba biên giới”, an ninh trật tự, đối ngoại thanh niên, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến rõ nét: “Thánh Thanh niên năm 2023 rất nhiều công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu các tỉnh, Thành đoàn triển khai thực hiện nhiều hơn và tăng hơn so với năm ngoái.

Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên năm nay được tập trung tốt. Điểm mới của hoạt động này là ứng dụng những chuyển đổi số tạo các sàn giao dịch việc làm online, kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp việc làm và chuyển đổi số thông qua các công cụ trực tuyến. Qua đó, có nhiều bạn đoàn viên, thanh niên có việc làm, tỷ lệ đều tăng hơn so với năm 2022”./.