​Thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe” bắt đầu từ cán bộ, công chức

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Lễ ra quân “Năm An toàn giao thông 2020” và cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân năm 2020.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát động Năm An toàn giao thông 2020.

Tại Lễ ra quân, Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình khẳng định, năm 2019, công tác bảo đảm trật tự ATGT thu được những kết quả tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể: toàn quốc xảy ra trên 17.000 vụ, làm chết trên 7.600 người, bị thương trên 13.000 người. So với năm 2018, giảm gần 1.000 vụ, gần 600 người chết và gần 1.000 người bị thương. "Năm 2019 có mức giảm số người chết do TNGT sâu nhất kể từ năm 2014 đến nay. Sau 20 năm, số người chết do TNGT năm nay đã được kéo xuống bằng con số của năm 2.000", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, năm 2020, chắc chắn nhu cầu vận tải và số lượng phương tiện giao thông sẽ tăng nhanh, trong khi các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm vẫn còn ở bước khởi động, sẽ tạo những thách thức to lớn cho công tác bảo đảm ATGT.

Các lực lượng đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng CSGT TP Hà Nội tập trung tại Lễ ra quân.

"Năm 2020 là năm đầu tiên cả nước thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Vì vậy chính phủ chỉ đạo triển khai Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” với mục tiêu giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương do TNGT so với năm 2019", Phó Thủ tướng cho biết.

Đội CSGT dẫn đoàn của công an TP Hà Nội tại lễ ra quân.

Để đạt được mục tiêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia - không lái xe” với 8 nhóm: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT, xây dựng văn hoá giao thông an toàn, trong đó trọng tâm là Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, các quy định, chế tài xử phạt vi phạm về ATGT; Vận động cán bộ công chức nêu gương, toàn dân thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Cùng đó, huy động lực lượng, với nòng cốt là CSGT và Thanh tra giao thông vận tải, ra quân kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về ATGT, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ và mũ bảo hiểm đối với người đi môtô, xe gắn máy, xe đạp điện;

Tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe chở khách; Đẩy nhanh tiến độ, quản lý chất lượng các công trình đầu tư, nâng cấp, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; Kịp thời khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đảm bảo hạ tầng thông suốt, an toàn cho người dân đón Xuân và tham dự lễ hội.

"Cuối cùng là phải tiếp tục nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải; Siết chặt quản lý, bảo đảm điều kiện lao động, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khoẻ đúng quy định đối với đội ngũ lái xe, người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải", Phó Thủ tướng yêu cầu./.