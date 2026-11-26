Ngày 26/11, Công an xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đang phối hợp xác minh vụ việc chị Nguyễn Thị H. (SN 1982, trú tại thôn An Hòa, xã Hoàng An) mất liên lạc với gia đình trong 3 ngày, sau khi đi bán rau tại chợ Cầu, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ.

Công an trao đổi thông tin với bà Nguyễn Thị H. (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 22/11, Công an xã Hoàng An tiếp nhận trình báo của anh Đào Văn T., chồng chị H., về việc vợ đi bán rau tại khu vực chợ Cầu nhưng đến khoảng 9h cùng ngày thì gia đình không thể liên lạc và không biết chị đang ở đâu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàng An đã trấn an gia đình, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm. Lực lượng công an huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị chức năng, thông báo rộng rãi đến người dân trong và ngoài địa bàn để hỗ trợ tìm kiếm.

Đến khoảng 7h ngày 25/11, sau khi nhận được thông tin từ Ban quản lý Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), gia đình đã đến đón chị H. trở về nhà an toàn.

Người phụ nữ kể bị người lạ tiếp cận, sau đó tỉnh lại trên xe tải

Sau khi trở về, một số đoạn video ghi lại lời kể của chị H. được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Theo nội dung được chia sẻ, sau khi bán hết rau, chị ghé vào một cửa hàng quần áo để xem hàng. Tại đây, một người đàn ông lạ tiến đến vỗ vai và hỏi chuyện. Sau đó, chị gật đầu rồi đi theo người này.

Sau 3 ngày mất liên lạc với gia đình, người phụ nữ Phú Thọ đã được tìm thấy tại khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) và trở về nhà an toàn.

Chị H. kể rằng, khi tỉnh lại, chị phát hiện mình đang ở trên một chiếc xe tải. Tiếp đó, một người khác có hành động dí đầu khiến chị gục xuống. Đến rạng sáng 25/11, lợi dụng lúc người trông coi sơ hở, chị tìm cách bỏ chạy.

Khi trời sáng, nhận thấy khu vực có nhiều người qua lại, chị tìm đến nhà một người dân gần đó để hỏi đường, sau đó tìm đến cơ quan công an trình báo. Một chi tiết được chị H. đề cập trong lời kể là sau khi thoát ra ngoài, chị kiểm tra và nhận thấy tiền cùng điện thoại cá nhân vẫn còn nguyên, không bị mất.

Những nội dung này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, kèm theo các nhận định cho rằng người phụ nữ có thể đã bị đánh thuốc mê, khống chế và đưa đi khỏi địa phương. Tuy nhiên, đây mới là lời kể ban đầu của người trong cuộc, chưa phải kết luận của cơ quan chức năng.

Công an chưa kết luận nguyên nhân vụ việc

Trao đổi về sự việc, ông Ngô Văn Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng An cho biết, đến sáng 25/11, gia đình nhận được thông tin chị H. đang ở khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), sau đó phối hợp với chính quyền địa phương đến đón chị trở về.

Lãnh đạo UBND xã Hoàng An thăm hỏi, động viên công dân sau 3 ngày mất liên lạc.

Theo ông Thìn, hiện chưa thể kết luận nguyên nhân cũng như diễn biến cụ thể trong những ngày chị H. mất liên lạc. Cơ quan công an đang tiến hành làm việc, lấy lời khai của chị H. và những người liên quan để xác minh, làm rõ.

Ngày 25/11, lãnh đạo UBND xã Hoàng An đã đến thăm hỏi, động viên chị H. và gia đình sau khi chị trở về. Tại buổi thăm hỏi, ông Ngô Văn Thìn đã hỏi han tình hình sức khỏe, đời sống của gia đình, đồng thời động viên chị H. giữ gìn sức khỏe, ổn định tinh thần và sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Theo thông tin từ địa phương, sức khỏe của chị hiện đã ổn định.

Cùng ngày, Công an xã Hoàng An nhận được thư cảm ơn của anh Đào Văn T., chồng chị H., gửi tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoàng An và Công an xã Sơn Đông vì đã hỗ trợ gia đình tìm kiếm, đưa chị trở về an toàn.

Lãnh đạo UBND xã, Công an xã Hoàng An hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của chị H. và gia đình; đồng thời động viên chị giữ gìn sức khỏe, ổn định tinh thần, sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Trước những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Hoàng An khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, có trách nhiệm khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận và làm phức tạp tình hình.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc nội dung vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Hiện Công an xã Hoàng An tiếp tục xác minh, làm rõ những tình tiết liên quan. Vì vậy, các thông tin về việc chị H. bị đánh thuốc mê, khống chế hoặc đưa lên xe tải cần được nhìn nhận thận trọng, chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.