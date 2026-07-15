Thực hư tin đồn thí sinh mang điện thoại vào phòng thi THPT tại Đồng Nai

Nhiều ngày qua, dư luận xã hội xôn xao trước một số bài viết, bình luận phản ánh tình trạng thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tại Đồng Nai nhưng không bị xử lý.

Tuy nhiên, qua làm việc trực tiếp, các chủ tài khoản phát tán thông tin đều thừa nhận chỉ "nghe kể lại" từ người khác, không có bằng chứng xác thực. Phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an TP. Đồng Nai đã xác minh cụ thể hai trường hợp gây xôn xao dư luận.

Thông tin không chính xác được chia sẻ mạng xã hội (ảnh: CA)

Cụ thể, tại Trường THPT Phước Bình, tài khoản mạng xã hội "gnhgi_12" đã đăng tải thông tin sai lệch về kết quả của thí sinh T.T.A.D nhằm tạo hoài nghi về điểm số. Thực tế, điểm thi thử môn Toán của thí sinh này là 6 điểm, không phải 4 điểm như tin đồn.

Tại trường THPT Long Phước, bài đăng của tài khoản “tuansang3648” và kèm theo một số bình luận phản ánh thí sinh T.T.Q.M mang điện thoại vào phòng thi và cả trường đều biết nhưng không ai phản ánh, đạt thủ khoa không được trường biểu dương… Kết quả xác minh cho thấy thí sinh này không phải thủ khoa.

Thời điểm này trường đang nghỉ hè, không hề có việc giáo viên và học sinh bàn tán tiêu cực. Người đăng bình luận này thừa nhận hành vi tung tin chỉ để "đùa giỡn", hiện đã gỡ bài, đính chính và xin lỗi công khai.

Trước tình trạng tin giả bủa vây mùa thi, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân và học sinh không tự ý đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng, tránh tiếp tay cho tin giả gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quyền lợi của các cá nhân, tổ chức.

Nếu phát hiện sai phạm thực tế, người dân cần gửi phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình xuyên tạc, tung tin sai sự thật về kỳ thi trên không gian mạng.