Thương binh, bệnh binh Sơn La vượt lên thương tật, làm giàu trong thời bình

“Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình” tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần Nghệ An

VOV.VN - Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình” tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần Nghệ An nhân dịp hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).