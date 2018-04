Thưởng nóng 2 Ban chuyên án cùng 1 ngày bắt 2 vụ ma túy tại Nghệ An

Hôm nay (2/4), Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Thành phố Vinh, tổ chức lễ vinh danh và trao thưởng 2 Ban chuyên án thuộc Công an Thành phố Vinh, đã có thành tích xuất sắc trong việc phá án thành công 2 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn Nghệ An.

Nhằm kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Vinh trong 2 Ban chuyên án ma túy là: 218M và 318Đ, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và UBND thành phố Vinh, đã thưởng nóng, chúc mừng tập thể và cán bộ chiến sĩ 2 Ban chuyên án, thuộc Công an thành phố Vinh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Thành phố Vinh thưởng nóng 2 Ban chuyên án.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin, vào hồi 19 giờ ngày 29/3, tại khu vực bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An, Công an TP Vinh đã phối hợp với Công an Nghệ An và Công an huyện Tương Dương, bắt quả tang hai đối tượng Lê Văn Anh, 40 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An và Bùi Trung Tá, 43 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 6kg ma túy dạng đá, 1 xe ô tô, 400 USD và 7 triệu đồng tiền mặt. Cùng ngày, vào lúc 20 giờ, tại khu vực bản Lau, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An, Công an TP Vinh cũng đã phối hợp các lực lượng bắt quả tang đối tượng Xồng Bá Rê, 29 tuổi, trú bản Ca Giới, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, thu giữ tại chỗ 18.000 viên ma túy tổng hợp và 2 kg ma túy đá./.