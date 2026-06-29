Thượng tướng Lê Quang Minh kiểm tra hiện trường tìm kiếm liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Từ ngày 5/6 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đội K53 phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự các phường Đăk Cấm và Kon Tum tổ chức đào nhiều rãnh thăm dò trong khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và dọc đường Trường Chinh để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Lực lượng chức năng huy động 2 máy xúc, xe tải 3,5 tấn, 3 máy radar xuyên đất cùng nhiều phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác tìm kiếm.

Kiểm tra khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Trong sáng 29/6, lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và đưa về nhà quản trang để thờ cúng, dâng hương.

Từ ngày 5/6 đến 29/6, Đội K53 đã tổ chức đào kiểm tra hơn 45 vị trí lớn, nhỏ

Trong chuyến kiểm tra lần này, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã thị sát các rãnh thăm dò trên đường Trường Chinh và trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm. Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục rà soát, tìm kiếm một cách khoa học, tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào và bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tìm kiếm.

Một số hình ảnh:

Lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và đưa về nhà quản trang để thờ cúng, dâng hương.

Đoàn công tác tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm.

Khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn công tác tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm.