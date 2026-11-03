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Thủy điện Đăkđrinh ở Quảng Ngãi dừng phát điện để tích nước

Thứ Ba, 22:04, 03/11/2026
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VOV.VN - Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng nước về hồ chứa thủy điện Đăkđrinh, tỉnh Quảng Ngãi giảm mạnh. Để chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp trong mùa khô 2027, nhà máy đã dừng phát điện từ ngày 1/11, ưu tiên tích nước hồ chứa.

 

Hồ chứa thủy điện Đăkđrinh có dung tích thiết kế 248 triệu m³, là hồ chứa thủy điện lớn nhất ở phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến lượng nước về hồ thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Dù đang trong tháng cao điểm mùa mưa, lưu lượng nước về hồ trong những ngày qua chỉ đạt trung bình khoảng 20 m³/giây.

Theo thiết kế, hồ chứa thủy điện Đăkđrinh có mực nước dâng bình thường 410 m. Tuy nhiên, đến ngày 30/10, mực nước hồ chỉ ở cao trình 377 m, xấp xỉ mực nước chết 375 m. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 1/11, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh đã dừng phát điện để ưu tiên tích nước.

Đến ngày 3/11, mực nước hồ đạt cao trình 379 m, vẫn thấp hơn 31 m so với mực nước dâng bình thường. Nếu thời gian tới không có mưa, việc tích nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2027 và nhu cầu sử dụng nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn.

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Hồ chứa thủy điện Đăkđrinh. (Ảnh: Văn Phong)

Theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/7/2018, hồ chứa thủy điện Đăkđrinh không chỉ có vai trò phát điện mà còn tham gia cắt lũ, điều tiết và bảo đảm nguồn nước cho vùng hạ lưu sông Trà Khúc.

Trước tình hình nguồn nước suy giảm, ngày 23/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Bộ Công Thương, đề nghị xem xét hạn chế huy động phát điện Nhà máy thủy điện Đăkđrinh trong tháng 11/2026, ưu tiên tích nước hồ chứa để chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong mùa khô 2026-2027.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, mực nước hồ chứa thủy điện Đăkđrinh có thời điểm chỉ ở cao trình 376,74 m, thấp hơn nhiều so với mực nước dâng bình thường 410 m. Trong khi đó, dự báo lưu lượng dòng chảy về hồ trong tháng 11/2026 chỉ đạt trung bình từ 45-60 m³/giây. Nếu tiếp tục huy động phát điện, khả năng tích nước hồ đến cuối mùa mưa năm nay sẽ bị ảnh hưởng, làm giảm nguồn nước phục vụ phát điện và cấp nước cho vùng hạ du trong mùa khô năm 2027.

Theo tính toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh, nếu dừng phát điện hoàn toàn trong tháng 11, với lưu lượng nước về hồ như dự báo, mực nước hồ có thể đạt cao trình 399-403,8 m vào cuối tháng. Phương án này giúp hồ chứa tiến gần mực nước dâng bình thường, tạo nguồn nước dự trữ phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và các nhu cầu thiết yếu ở vùng hạ du.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hạn chế huy động phát điện Nhà máy thủy điện Đăkđrinh từ nay đến hết ngày 30/11/2026, ưu tiên dừng tổ máy để tích nước theo kế hoạch sử dụng tài nguyên nước của doanh nghiệp.

Trường hợp hệ thống điện có yêu cầu huy động khẩn cấp hoặc cần xả nước để bảo đảm an toàn công trình, an toàn vùng hạ du và nhu cầu cấp nước thiết yếu, việc vận hành phải tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc và quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăkđrinh đã được phê duyệt.

Từ tháng 12/2026 trở đi, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ diễn biến nguồn nước, dự báo khí tượng thủy văn và nhu cầu cấp nước vùng hạ du để điều chỉnh linh hoạt kế hoạch huy động phát điện; ưu tiên duy trì mực nước hồ ở mức hợp lý, bảo đảm hài hòa giữa an ninh năng lượng và an toàn cấp nước.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao các sở, ngành, địa phương và Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh phối hợp theo dõi, giám sát chặt chẽ việc vận hành hồ chứa, chủ động phương án điều tiết nước, ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong mùa khô tới.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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