Thủy điện Trị An (Đồng Nai) tiến hành xả tràn

Theo đó, từ 9h sáng 17/9, thủy điện Trị An bắt đầu xả tràn với lưu lượng 150 m3/s qua tràn, xả qua tua bin phát điện là 800 m3/s, tổng lượng nước đổ về hạ lưu gần 1.000 m3/s.

Nhà máy thủy điện Trị An.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, những ngày vừa qua, nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai liên tục đổ về hồ, trung bình 1.200 m3/s, đạt cao trình 60,4m, trung bình nước dâng là 64m.

Theo dự báo, những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, lượng nước từ thường nguồn đổ về hồ có thể đạt gần 2.000 m3/s. Do đó, nhà máy thủy điện Trị An tiến hành xả tràn nhằm điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn thân đập. Công ty Thủy điện Trị An cũng thông báo đến chính quyền các địa phương và người dân sinh sống dọc sông Đồng Nai để có phương án phòng tránh thiệt hại./.