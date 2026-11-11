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Tỉ lệ khám sức khỏe toàn dân ở sinh viên, người lao động ở TP.HCM còn thấp

Thứ Tư, 22:48, 11/11/2026
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VOV.VN - TP.HCM đã có hơn 9,53 triệu người được khám, sàng lọc hoặc cập nhật dữ liệu sức khỏe, đạt 74,6% dân số. Tuy nhiên, tỷ lệ khám ở nhóm sinh viên và người lao động còn thấp, lần lượt đạt 44,8% và 53,2%.

Theo số liệu của ngành y tế thành phố, tỷ lệ khám sức khỏe ở học sinh tiểu học đạt 93,9%, trẻ dưới 6 tuổi đạt 87,1%, trong khi học sinh trung học phổ thông đạt 62,6%. Riêng nhóm sinh viên mới có 201.423/450.000 người được khám.

Đối với người lao động chính thức, có hơn 2,39 triệu người được khám, đạt 53,2% trên tổng số khoảng 4,5 triệu lao động. Tỷ lệ khám tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đạt 86,2%, trong khi tại Khu Công nghệ cao TP.HCM mới đạt 22,31%.

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Nhập dữ liệu quản lý sức khỏe toàn dân

Một số địa phương có tỷ lệ người dân được khám dưới 50% gồm các phường Bình Trị Đông, An Nhơn, An Lạc, Cầu Ông Lãnh, Phú Thạnh và các xã Thường Tân, Bình Hưng.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các địa phương rà soát dữ liệu trên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng với dân cư thực tế, lập danh sách người chưa được khám theo từng nhóm đối tượng, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp. Các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khám cho số người còn lại, phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và ngành y tế tổ chức thực hiện.

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Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám sức khỏe lưu động cho người dân

Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với người sử dụng lao động đôn đốc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đôn đốc doanh nghiệp bố trí kinh phí, tổ chức khám cho người lao động. Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát số sinh viên, học viên chưa được khám, đôn đốc các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng phối hợp tổ chức thực hiện.

Sở Y tế TP.HCM chịu trách nhiệm điều phối nhân lực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hỗ trợ các địa phương có tỷ lệ khám thấp; kiểm tra chất lượng khám và bảo đảm kết quả được cập nhật đầy đủ lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng.

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TPHCM đã có hơn 9,53 triệu người được khám, sàng lọc hoặc cập nhật dữ liệu sức khỏe

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, ngành y tế tiếp tục phân tích mô hình bệnh tật, nhận diện các nhóm nguy cơ cao như tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh tim mạch. Kết quả này sẽ được chuyển đến trạm y tế và đội chăm sóc sức khỏe liên tục để tư vấn, theo dõi người dân, hướng đến quản lý sức khỏe chủ động thay vì chỉ tập trung vào các đợt khám diện rộng.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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