Tịch thu xe SH của nam thanh niên khi dùng chân điều khiển phương tiện

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 26/6/2026, lực lượng chức năng phát hiện trang Facebook "Tin tức giao thông Ninh Bình" đăng tải video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô SH màu trắng, biển kiểm soát 18F1-504.58, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và đặc biệt dùng hai chân để điều khiển phương tiện khi đang lưu thông trên đường.

Hình ảnh người vi phạm (Ảnh: cắt từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã phối hợp với Công an xã Giao Ninh khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là N.Q.A. (SN 2009, trú tại thôn Cồn Tầu, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình). Chủ sở hữu chiếc xe mô tô được xác định là N.T.Th. (SN 2003, trú tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 20/6/2026 trên tuyến đường 489B, đoạn qua thôn Lâm Khang, xã Giao Ninh.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Q.A. với các hành vi: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; dùng chân điều khiển xe mô tô khi tham gia giao thông; và người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên.

Trong đó, hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô khi tham gia giao thông bị áp dụng hình thức xử phạt tịch thu phương tiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Các hành vi vi phạm còn lại bị xử phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cục CSGT khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển; luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm như buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe hoặc biểu diễn, quay video đăng tải lên mạng xã hội nhằm câu view.

Lực lượng Công an khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được phát hiện trực tiếp hoặc thông qua phản ánh trên không gian mạng nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.