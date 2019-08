Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên một số tuyến Quốc lộ trên địa bàn Cần Thơ

Trong 3 năm, đây là năm thứ 3 địa phương giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông trên địa bàn. Đa phần các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ và tập trung vào nam giới chiếm 90% số vụ tai nạn. Đây là những nội dung được Ban an toàn Giao thông Cần Thơ đưa ra tại cuộc họp sơ kết 7 tháng đầu năm về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn diễn ra sáng 20/8.

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban an toàn giao thông thành phố phối với các ngành chức năng tiếp tục tuần tra, kiểm soát.

Để kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Ban An toàn giao thông thành phố và các đơn vị có liên quan đã tổ chức tuyên truyền 13.500 cuộc về luật giao thông đường bộ, đường thủy với hơn 555.000 lượt người dự. Lực lượng Công an, thanh tra giao thông Cần Thơ tập trung tuần tra, kiểm soát và xử lý hơn 23.000 trường hợp, với số tiền phạt hơn 27 tỷ đồng, tạm giữ gần 5.300 phương tiện, tước giấy phép lái xe gần 5.000 trường hợp, trong quá trình kiểm tra đã phát hiện 3 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.



Nhận định của Ban an toàn Giao thông thành phố, mặc dù tai nạn giảm trên 3 tiêu chí so với cùng kỳ, tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn tai nạn còn diễn biến rất phức tạp, nhất là thời điểm cuối năm. Các tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao như Quốc lộ 80, Quốc lộ 91 và 91B. Những tuyến này do Bộ Giao thông quản lý. Tuy nhiên, công tác sửa chữa còn chậm dẫn đến mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Ngoài ra, một bộ phận người dân còn thiếu ý thức khi tham gia giao thông như vượt đèn đỏ, phóng nhanh, đánh võng, đi không đúng làn đường, đi ngược chiều cũng là nguyên nhân dẫn tới tai nạn.

Đây là năm thứ 3 địa phương giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông trên địa bàn.

Tại cuộc họp, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban an toàn giao thông thành phố phối với các ngành chức năng tiếp tục tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, kiểm tra, siết chặt công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hành lang an toàn giao thông.

Ngoài ra, Sở giao thông phối hợp tốt với các bên liên quan để duy tu, sửa chữa những đoạn đường hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn.

"Để giảm tai nạn giao thông, công tác sửa chữa, nâng cấp xử lý, khắc phục những ổ gà, ổ voi, ngập mới là quan trọng. Những cái đó không đòi hỏi vốn lớn, cho nên Sở Giao thông vận tải cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đối với việc bảo trì, sửa chữa mặt nền cũng như là đảm bảo an toàn hành lang đường bộ theo phân cấp quản lý", ông Lê Quang Mạnh khẳng định./.