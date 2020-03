Tiếng loa phường ở Hội An cùng phòng, chống dịch Covid-19

Tiếng loa truyền thanh xã, phường từng gần gũi, thân thiết với người dân. Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, những ngày đầu xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2, không ít người nháo nhào đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm về dự trữ. Lúc đó, nghe tiếng loa phường tuyên truyền, giải thích rõ, bà con cảm thấy yên tâm.

"Đồng bào và du khách thân mến! Trước diễn biến ngày càng nhanh chóng và phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona, gọi tắt là Covid-19 gây ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 thành phố Hội An đề nghị người dân và du khách hạn chế ra đường hoặc đến những nơi đông người…"

Cột ăng ten phát sóng đưa thông tin đến với người dân Hội An.

Ông Đỗ Huấn, biên tập viên Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, người có giọng đọc tốt, mấy chục năm làm ở Đài được giao nhiệm vụ đọc bản tin về dịch Covid-19. Ông Huấn cho biết, gần 2 tháng qua, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài không có khái niệm về giờ giấc. Bất kể sáng, trưa, chiều, tối, đêm hôm khuya khoắt, hễ có thông tin mới về dịch bệnh là ông cùng các đồng nghiệp lại lên cơ quan làm việc. Tất cả những thông tin được cập nhật, xử lý trong vòng vài tiếng đồng hồ, sau đó phát lên hệ thống loa truyền thanh của Đài.

Ông Huấn còn thường xuyên đọc những bản tin mà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hội An chuyển sang Đài yêu cầu phát trên loa truyền thanh để mọi người được biết. Ông Đỗ Huấn cho biết, do địa bàn Hội An nhỏ, lượng khách đông nên một thời các hộ kinh doanh khách sạn muốn “bứng” loa truyền thanh đi nơi khác bởi tiếng loa gây ồn ào, mất ngủ đối với du khách. Nhưng bây giờ thì họ lại rất cần chiếc loa này.



Ông Huấn kể: “Khi có thông tin đầu tiên về ca dương tính với virus SARS-CoV-2, một bộ phận không nhỏ người dân Hội An có biểu hiện hoang mang, dao động nên người ta đổ xô đi mua tích trữ lương thực, thực phẩm và những nhu yếu phẩm cần thiết. Lúc đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố có bản tin ngay, vừa phát trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh nhưng đồng thời cũng đưa cho hệ thống truyền thông cổ động trực quan và đi đến tận địa bàn dân cư, từng thôn, khối phố để thông báo cho mọi người biết và động viên mọi người yên tâm”.

Ông Đỗ Huấn đọc bản tin phòng, chống dịch Covid-19.

Tùy theo diễn biến của dịch bệnh xảy ra trên địa bàn mà bộ phận trực biên tập của Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có nhiều bản tin khác nhau.

Có những tin phát đi phát lại hàng chục lần, trên hệ thống loa công cộng phục vụ cho phố đi bộ, khu vực phố cổ. Nhưng cũng có những thông tin chỉ phát vài lần là phải làm mới. Ngoài ra, những thông tin thường xuyên về dịch bệnh do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cung cấp thì được thu phát hằng ngày trên hệ thống truyền thanh trên toàn địa bàn. Sau đó chuyển đến Đài truyền thanh các xã, phường để phát hoặc tổ chức thông tin lưu động bằng các phương tiện như xe gắn máy, xe thông tin cổ động… đưa thông tin đến tận địa bàn dân cư.

Cả tháng nay, ông Ngô Sơn, cán bộ làm công tác văn hóa - thông tin ở phường Cửa Đại, thành phố Hội An với chiếc xe máy đời cũ, phía sau buộc một cặp loa, một bình ắc quy, một đầu đĩa cắm USB tuyên truyền phòng chống Covid- 19 rong ruổi khắp các làng quê phường Cửa Đại.



Ông Sơn chạy xe đến đâu, chiếc loa vang vọng lời “Mời đồng bào và các bạn nghe bản tin về cách phòng, chống dịch Covid-19…”. Ông Ngô Sơn cho biết, người lớn, con nít nghe đến thuộc từng chữ: “Tôi cũng mong bà con nghe thiệt nhiều thông tin về dịch bệnh này để bà con không khủng hoảng, không hoang mang, không lo sợ, yên tâm làm ăn. Bà con nghe nhiều tôi rất mừng, thâm tâm tôi rất mãn nguyện vì tuyên truyền đến tận bà con trong từng ngõ hẻm”.



Trực phát sóng trong những ngày phòng chống dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Mười ở Khối phố Phước Hải, phường Cửa Đại, thành phố Hội An cho biết, khi nghe đài nói về phòng, chống dịch bằng cách đeo khẩu trang, bà gần như không rời khẩu trang mỗi khi ra chợ

"Loa phát thanh của Đài rao mấy ngày ni bà con chúng tôi biết dịch bệnh đã có rồi nên ngày nào cũng đeo khẩu trang để bảo vệ từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ", bà Mười nói.



Trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam hiện có 130 cụm loa truyền thanh. Với phương châm truyền thông phải kịp thời, chính xác cũng như tiêu chí mà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đặt ra là “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, chiếc loa trở thành công cụ hữu ích cho việc tuyên truyền vào thời điểm này. Phương thức tuyên truyền bằng loa phát thanh còn hướng đến mục tiêu truyền thông sâu rộng nên hiệu quả mang lại khá cao.



Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, mỗi xã, phường chọn cách tuyên truyền khác nhau. Có nơi chọn tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan, nơi thì chọn việc cấp phát tờ rơi cho người dân. Từ khi xảy ra dịch bệnh đến nay, Đài duy trì chuyên mục “Toàn dân phòng chống, ngăn chặn Covid-19” phát trên sóng phát thanh từ thành phố đến xã phường.



“Chúng tôi tập trung cho công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của tất cả 13 xã, phường. Hiện nay, hệ thống loa đang phát huy rất tốt tác dụng của mình, kịp thời thông tin đến người dân những thông tin, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố, cũng như những hướng dẫn để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch”, bà Cẩm cho biết./.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung