Tiếp tục cách ly xã hội 4 huyện, thị xã ở Quảng Nam từ 0h ngày 15/8

Ngày 14/8, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ký quyết định về việc tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 4 huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình.

Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở thị xã Điện Bàn.

Theo đó, từ 0h ngày 15/8 đến khi có thông báo mới, 4 huyện, thị xã trên sẽ tiếp tục thực hiện việc cách ly xã hội, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm, hàng hóa thiết yếu; cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn.



Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An





Nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện nước, nhiên liệu…; cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp... được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng các hoạt động giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, lễ kỷ niệm, triển lãm, nghi lễ tôn giáo; các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đón mới khách du lịch; bãi tắm biển.

Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly.

TP Hội An cũng tiếp tục thực hiện cách ly xã hội.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cách ly xã hội đối với 5 huyện, thị xã: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn và Điện Bàn từ 0h ngày 1/8 đến 0h ngày 15/8.



Hôm qua, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Hội An (từ 0h ngày 14/8 cho tới khi có thông báo mới).

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch Covid-19, từ 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 84 ca nhiễm SARS-CoV-2./.