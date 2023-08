Tiếp tục mở rộng đối tượng được hỗ trợ về nhà ở

“Công nhân 4-5 người ở trong 10m2, nhìn vào không ai gọi đó là nhà”

VOV.VN - Nhiều khu công nghiệp có vài trăm nghìn công nhân nhưng vắng bóng các khu chung cư cho công nhân. Công nhân đành phải thuê nhà dân, do tiền ít nên thuê nhà xập xệ, nhỏ hẹp, thiếu ánh sáng, mất an ninh, an toàn.