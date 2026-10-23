Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 23/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tiếp tục phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng ngày 23/10. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong đợt 2, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng ngày 23/10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật kèm theo. Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 23/10, đợt 2 đã phát hiện, quy tập 91 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 22 bộ có di vật kèm theo.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 23/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 822 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 23/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 822 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 329 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Cụ thể, có 789 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.