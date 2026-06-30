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Tiếp tục phương án tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn- Hòa Liên

Thứ Ba, 15:51, 30/06/2026
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VOV.VN - Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng vừa có các văn bản về việc tiếp tục phương án tổ chức giao thông tạm thời tại Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn La Sơn - Hoà Liên.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến trong quá trình thi công xử lý sạt lở, từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 31/12/2026, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng tiếp tục phương án tổ chức giao thông tạm thời. Cụ thể, cấm các loại xe: xe khách từ 09 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 6 trục trở lên lưu thông trên tuyến.

Đơn vị quản lý chỉ cho phép các loại phương tiện còn lại lưu thông trên tuyến với tốc độ tối đa 60 km/h. Riêng tại điểm sạt trượt taluy âm tại Km50+700, phương tiện chỉ được phép lưu thông với tốc độ tối đa 30 km/h. 

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Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên đã cơ bản hoàn thành

Đối với các phương tiện tham gia phục vụ thi công Dự án nhưng thuộc loại xe bị cấm thì nhà thầu thi công có Thông báo hoặc Văn bản đăng ký kèm xác nhận của Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh gửi tới các cơ quan, đơn vị liên quan để được phép lưu thông.

Trong thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông tạm thời vừa nêu, các loại xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 6 trục trở lên di chuyển theo hướng Bắc  -Nam (và ngược lại) đi theo Quốc lộ 1A; Di chuyển vào xã Khe Tre (và ngược lại) đi theo đường tỉnh 14B.

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Điểm sạt lở gây mất an toàn giao thông trên tuyến sẽ được xử lý trong thời gian tới

Như tin đã đưa, cuối năm 2025, mưa lớn bất thường gây ra sạt lở tại nhiều vị trí mái taluy trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Bộ Xây dựng thống nhất giải pháp xử lý các vị trí sạt lở trên tuyến; các nhà thầu thi công đã hoàn thành công tác chuẩn bị để triển khai xử lý trong thời gian tới.

PV/VOV-Miền Trung
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