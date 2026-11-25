Sạt lở xảy ra tại Km9+400 Quốc lộ 15D đoạn qua xã La Lay, đất đá từ trên núi tràn xuống lòng đường gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã La Lay đã cử lực lượng phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Hạt Quản lý Quốc lộ 15D kiểm tra hiện trường, tổ chức chốt chặn không cho phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Các phương tiện cũng được huy động khẩn trương thu dọn đất đá, khắc phục điểm sạt lở, sớm khôi phục giao thông.

Sạt lở trên Quốc lộ 15D gây ách tắc giao thông

Trước đó, ngày 13/11, tại Km9+400 Quốc lộ 15D cũng xảy ra sạt lở làm giao thông đi Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc hoàn toàn. Gần 3.000 m³ đất đá từ trên núi sạt trượt xuống, trong đó có nhiều tảng đá lớn vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, UBND xã La Lay khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông trên Quốc lộ 15D cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn. Địa phương yêu cầu người dân tuyệt đối không dừng, đỗ xe tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, hạn chế đi qua các khu vực nguy hiểm hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không thực sự cần thiết.

Chính quyền địa phương cảnh báo người dân không đi qua các khu vực nguy hiểm

Ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay cho biết, trời tiếp tục có mưa, nền đất yếu, đất đá có nguy cơ tiếp tục sạt trượt xuống đường. “Khối lượng đất đá đổ xuống làm ách tắc giao thông. Sau khi có báo cáo sạt lở của đơn vị quản lý Quốc lộ 15D thì các lực lượng của UBND xã, Cảnh sát Giao thông, Công an xã và Đồn Biên phòng đã có mặt tại hiện trường, giăng dây cảnh báo, điều tiết giao thông và chốt chặn 2 bên", ông Lê Quang Thạch cho hay.