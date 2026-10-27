Tiếp tục tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 27/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, xử lý hơn 620 m3 đất. Để phục vụ công tác đào và vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn.

Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ trong ngày 27/10 (Nguồn ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Từ ngày 15/10, đợt 2 tiếp tục được triển khai tại Khu B. Riêng ngày 27/10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ. Tính từ ngày 15 đến hết ngày 27/10, đợt tìm kiếm này đã phát hiện, quy tập 115 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 26 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 846 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 333 bộ có di vật. Có 813 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai.