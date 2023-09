Tiếp tục triển khai nhiều hỗ trợ người lao động và thân nhân vụ cháy chung cư

Tới đây, Liên đoàn lao động thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ để đoàn viên công đoàn, người lao động cùng thân nhân sớm vượt lên khó khăn này.

Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã có trao đổi với phóng viên VOV về nội dung này.

Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (áo xanh ngồi giữa) thăm hỏi đoàn viên và gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

PV: Thưa ông, đến thời điểm này liên đoàn lao động thành phố đã hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với những đoàn viên, người lao động cùng thân nhân bị thiệt mạng, bị thương trong vụ cháy chung cư mini phường Khương Đình, quận Thanh Xuân như thế nào?

Ông Lê Đình Hùng: Theo tin chúng tôi nhận báo cáo công đoàn cơ sở có 10 đoàn viên, người lao động thành phố thì 5 đoàn viên không may tử nạn, 5 đoàn viên bị thương cùng với đó 5 người thân là con hoặc chồng đoàn viên. Chúng tôi hỗ trợ trực tiếp 15 đoàn viên. Những người tử nạn mỗi người được nhỗ trợ 10 triệu đồng, 5 đoàn viên bị thương được chúng tôi hỗ trợ mỗi người 5 triệu đồng, người thân của đoàn viên đã tử nạn được hỗ trợ 5 triệu đồng và người thân của đoàn viên, người lao động bị thương đang điều trị thì chúng tôi hỗ trợ mỗi người 3 triệu đồng.

PV: Còn hướng hỗ trợ lâu dài hơn nữa để những đoàn viên người lao động và người thân của họ sớm vượt lên nỗi đau, khắc phục khó khăn, trở lại cuộc sống bình thường như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Đình Hùng: Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho công đoàn cơ sở tiếp tục cùng gia đình lo chu đáo cho đoàn viên của mình hoặc người thân không may bị mất an táng tại các địa phương. Vì những đoàn viên này có thể ở thành phố Hà Nội hoặc các tỉnh thành lân cận thì đều cùng trách nhiệm trực tiếp. Sau đó chúng tôi sẽ cùng gia đình giải quyết các chế độ chính sách theo quy định pháp luật các gia đình đoàn viên được thụ hưởng. Có đoàn viên cả gia đình cha mẹ con cái đều mất thì việc chia sẻ trách nhiệm là của tổ chức công đoàn. Chúng tôi yêu cầu tiếp tục nắm, rà soát lại để có đề xuất đặc biệt liên quan sau này, có thể có đoàn viên hoặc con đoàn viên không có nơi nương tựa thì kịp thời đề xuất để có hỗ trợ kịp thời trong điều kiện của tổ chức công đoàn. Chúng tôi tin là mỗi một đoàn thể để thể hiện trách nhiệm của mình đặc biệt trong sự việc không may xảy ra như thế này.

PV: Cùng với việc hỗ trợ để giảm bớt thiệt hại và đau thương như thế thì Liên đoàn lao động TP Hà Nội còn có những chương trình nâng cao ý thức với đoàn viên, người lao động của mình để những vụ như thế này hạn chế, không xảy ra, thưa ông?

Ông Lê Đình Hùng: Đây không chỉ là vụ việc cảnh báo với đoàn viên, tổ chức công đoàn mà với nhân dân nói chung cần có kiến thức cơ bản để phòng ngừa phòng cháy chữa cháy. Khi thấy cháy lớn, không thể thoát ra được thì đóng chặt cửa lại, dùng khăn hoặc chăn không cho khói vào, dùng khăn thấm nước để không hít phải khói độc. Đây là những kiến thức rất cơ bản trong phòng cháy chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra. Tôi cũng yêu cầu công đoàn viên, nguời lao động tự nâng cao ý thức để khi những tình huống không may, xấu nhất xảy ra thì bình tĩnh xử lý được, thoát tử trong thời gian 3-5 phút rất quý giá.

Tôi cũng xin đề xuất cơ quan quản lý nhà nước không chỉ chung cư mini mà các nhà trọ công nhân hoặc trong công ty, phân xưởng sản xuất phải đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh lao động trong đó vấn đề phòng cháy chữa cháy là vấn đề rất quan trọng. Đây là vấn đề cần trách nhiệm hơn của tổ chức,ý thức trách nhiệm hơn của chính người dân, đoàn viên, người lao động để chúng ta tốt hơn. Sự việc không may xảy ra nhưng cũng là lời cảnh tỉnh chúng ta có thể thực hiện tốt việc này.

PV: Xin cảm ơn ông!