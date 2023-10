Tiếp tục truy bắt 4 trong 8 con cá sấu xổng chuồng

Liên quan đến cá sấu xổng chuồng ra bên ngoài, chiều 17/10, ông Lê Quang Nghĩa, Giám đốc Công viên văn hoá An Hoà, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết: tổng cộng 8 con cá sấu xổng chuồng thoát ra bên ngoài, trong đó 2 con đã bị bắt lại từ ngày 12/10 nên Công viên mới phát hiện có sự việc này.

Đàn cá sấu được nuôi hơn 10 năm

Sau đó, Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang huy động lực lượng cùng với nhân viên trong công viên và sự giúp sức của người dân địa phương, đến nay đã phát hiện và bắt lại được thêm 2 con nữa, hiện vẫn còn 4 con ở bên ngoài.

Theo ông Nghĩa, hôm qua lực lượng phát hiện 1 con cá sấu ở hồ nước trung tâm của công viên, nhưng khi tiếp cận thì cá sấu lặn mất, không bắt lại được. Hôm nay các lực lượng tập trung tìm kiếm ở một ao rộng khoảng 1 ngàn m2 trong khu vực công viên. Do ao này lục bình phủ kín mặt nước, nghi cá sấu ẩn nấp ở đây nên các lực lượng tập trung trục vớt lục bình, huy động thêm máy cobe để vớt lục bình, tạo sự thông thoáng mặt ao để dễ tìm kiếm cá sấu.

Dùng xung điện để truy bắt cá sấu

Kể từ khi sự việc được phát hiện vào ngày 12/10 đến nay, công viên đã tạm đóng cửa không cho ai ra vào, đồng thời di dời một số hộ dân kinh doanh buôn bán trong khu vực công viên ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Huy động hơn 30 người để truy tìm cá sấu

Được biết, Công viên văn hoá An Hoà nuôi 44 con cá sấu trong một ao khoảng 100m2 này được hơn 10 năm với mục đích phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên sau đợt Covid-19 do không có nguồn thu nên công viên đóng cửa hồ nuôi cá sấu không khai thác. Tuy nhiên do chuồng trại xuống cấp không được tu bổ, sửa chữa nên cá sấu tìm cách phá lỗ chui ra ngoài.