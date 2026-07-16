Tiếp tục xảy ra điểm sạt lở mới gây chia cắt giao thông ở Đồng Tháp

Theo đó, đoạn đường bờ Tây sông Ba Rài xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 25 m. Toàn bộ phần lưu không bảo vệ đê và đường bị sạt lở hoàn toàn, lấn sát mép đường huyện 54C và tiếp tục rạn nứt lan rộng phạm vi sạt lở. Vụ sạt lở khiến giao thông qua khu vực này bị chia cắt hoàn toàn.

Địa bàn xã Hiệp Đức còn 10 điểm sạt lở khác cần nguồn kinh phí khắc phục

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Hiệp Đức đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đến khảo sát, đánh giá hiện trạng sạt lở. Đồng thời, rào chắn, giăng dây cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm.

Theo UBND xã Hiệp Đức, hiện trên địa bàn xảy ra 10 điểm sạt lở khẩn cấp với chiều dài 300 m; trong đó có 9 điểm cặp sông Ba Rài và 1 điểm cặp kênh Kháng Chiến. Ước kinh phí để đầu tư 10 điểm sạt lở này gần 13 tỷ đồng. Để bảo vệ sản xuất và đảm bảo đi lại cho người dân, việc đầu tư khắc phục các điểm sạt lở này là hết sức cấp thiết. Hiện địa phương đang đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí để đầu tư các điểm sạt lở này.

Sạt lở đất đá làm tắc đường trên Quốc lộ 279 từ Văn Bàn đi Than Uyên VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, rạng sáng nay (16/7), tuyến Quốc lộ 279 đoạn qua đèo Khau Co, thuộc xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã xảy ra sạt lở đất, đá gây ách tắc cục bộ, các phương tiện hiện không thể lưu thông qua khu vực này.