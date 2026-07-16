English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tiếp tục xảy ra điểm sạt lở mới gây chia cắt giao thông ở Đồng Tháp

Thứ Năm, 11:09, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/7, lãnh đạo UBND xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp  cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 điểm sạt lở tại bờ Tây sông Ba Rài dài gây chia cắt giao thông.

Theo đó, đoạn đường bờ Tây sông Ba Rài xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 25 m. Toàn bộ phần lưu không bảo vệ đê và đường bị sạt lở hoàn toàn, lấn sát mép đường huyện 54C và tiếp tục rạn nứt lan rộng phạm vi sạt lở.  Vụ sạt lở khiến giao thông qua khu vực này bị chia cắt hoàn toàn.

tiep tuc xay ra diem sat lo moi gay chia cat giao thong o Dong thap hinh anh 1
Địa bàn xã Hiệp Đức còn 10 điểm sạt lở khác cần nguồn kinh phí khắc phục

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Hiệp Đức đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đến khảo sát, đánh giá hiện trạng sạt lở. Đồng thời, rào chắn, giăng dây cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm.

Theo UBND xã Hiệp Đức, hiện trên địa bàn xảy ra 10 điểm sạt lở khẩn cấp với chiều dài 300 m; trong đó có 9 điểm cặp sông Ba Rài và 1 điểm cặp kênh Kháng Chiến. Ước kinh phí để đầu tư 10 điểm sạt lở này gần 13 tỷ đồng. Để bảo vệ sản xuất và đảm bảo đi lại cho người dân, việc đầu tư khắc phục các điểm sạt lở này là hết sức cấp thiết. Hiện địa phương đang đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí để đầu tư các điểm sạt lở này.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa dông diện rộng bao trùm phía Nam, nguy cơ lũ quét và sạt lở
Mưa dông diện rộng bao trùm phía Nam, nguy cơ lũ quét và sạt lở

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông đang có xu hướng gia tăng trở lại tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiều nơi được dự báo xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong chiều tối và đêm nay, kéo theo nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi

Mưa dông diện rộng bao trùm phía Nam, nguy cơ lũ quét và sạt lở

Mưa dông diện rộng bao trùm phía Nam, nguy cơ lũ quét và sạt lở

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông đang có xu hướng gia tăng trở lại tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiều nơi được dự báo xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong chiều tối và đêm nay, kéo theo nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi

Sơn La đẩy nhanh tiến độ di dân khỏi vùng sạt lở, lũ quét nguy hiểm
Sơn La đẩy nhanh tiến độ di dân khỏi vùng sạt lở, lũ quét nguy hiểm

VOV.VN - Mỗi khi có mưa lớn xảy ra, nỗi lo sạt lở đất lại bao trùm nhiều bản làng ở xã Mường La - thường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ ống, lũ quét của tỉnh Sơn La. Cùng với chủ động ứng phó, chính quyền xã hiện đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ di dời dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ cao bị lũ quét

Sơn La đẩy nhanh tiến độ di dân khỏi vùng sạt lở, lũ quét nguy hiểm

Sơn La đẩy nhanh tiến độ di dân khỏi vùng sạt lở, lũ quét nguy hiểm

VOV.VN - Mỗi khi có mưa lớn xảy ra, nỗi lo sạt lở đất lại bao trùm nhiều bản làng ở xã Mường La - thường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ ống, lũ quét của tỉnh Sơn La. Cùng với chủ động ứng phó, chính quyền xã hiện đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ di dời dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ cao bị lũ quét

Lâm Đồng khắc phục điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn Đà Lạt
Lâm Đồng khắc phục điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn Đà Lạt

VOV.VN - Một điểm sạt lở ta luy dương nguy hiểm trên đèo Prenn- quốc lộ 20, cửa ngõ phía Nam vào trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang được cơ quan chức năng xử lý để ngăn chặn tình trạng sạt trượt trong mùa mưa lũ.

Lâm Đồng khắc phục điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn Đà Lạt

Lâm Đồng khắc phục điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn Đà Lạt

VOV.VN - Một điểm sạt lở ta luy dương nguy hiểm trên đèo Prenn- quốc lộ 20, cửa ngõ phía Nam vào trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang được cơ quan chức năng xử lý để ngăn chặn tình trạng sạt trượt trong mùa mưa lũ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục