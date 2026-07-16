Tiếp tục xảy ra điểm sạt lở mới gây chia cắt giao thông ở Đồng Tháp
VOV.VN - Ngày 16/7, lãnh đạo UBND xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 điểm sạt lở tại bờ Tây sông Ba Rài dài gây chia cắt giao thông.
Theo đó, đoạn đường bờ Tây sông Ba Rài xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 25 m. Toàn bộ phần lưu không bảo vệ đê và đường bị sạt lở hoàn toàn, lấn sát mép đường huyện 54C và tiếp tục rạn nứt lan rộng phạm vi sạt lở. Vụ sạt lở khiến giao thông qua khu vực này bị chia cắt hoàn toàn.
Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Hiệp Đức đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đến khảo sát, đánh giá hiện trạng sạt lở. Đồng thời, rào chắn, giăng dây cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm.
Theo UBND xã Hiệp Đức, hiện trên địa bàn xảy ra 10 điểm sạt lở khẩn cấp với chiều dài 300 m; trong đó có 9 điểm cặp sông Ba Rài và 1 điểm cặp kênh Kháng Chiến. Ước kinh phí để đầu tư 10 điểm sạt lở này gần 13 tỷ đồng. Để bảo vệ sản xuất và đảm bảo đi lại cho người dân, việc đầu tư khắc phục các điểm sạt lở này là hết sức cấp thiết. Hiện địa phương đang đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí để đầu tư các điểm sạt lở này.