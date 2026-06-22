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Tiếp tục xảy ra sạt lở ven sông Trà Lọt (Đồng Tháp), giao thông chia cắt

Thứ Hai, 21:37, 22/06/2026
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VOV.VN - Trong khi điểm sạt lở ven sông Cổ Cò (xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp) mới đây, chưa khắc phục thì tại đường đê ven sông Trà Lọt (xã Cái Bè) xảy ra sạt lở gây ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Một đoạn đường thông tại bờ Tây sông Trà Lọt (đoạn qua ấp Hòa Phú, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) vừa xảy ra sạt lở dài hơn 20m, gây chia cắt giao thông qua khu vực. Mặt đường gần như đổ sụp hoàn toàn xuống sông, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở lan rộng vào bên trong và kéo dài sang các đoạn tiếp giáp.

Trước đó, người dân tại đây phát hiện mặt đường có vết nứt và sụp xuống sông với chiều rộng khoảng 5-6m; gãy ống dẫn nước sinh hoạt, cây xanh ven bờ sông đều bị cuốn trôi xuống dòng nước.

tiep tuc xay ra sat lo ven song tra lot Dong thap , giao thong chia cat hinh anh 1
Sạt lở ven sông Trà Lọt gây cắt đứt giao thông và đe dọa nhà của người dân

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp đến hiện trường điểm sạt lở để khảo sát, tìm giải pháp khắc phục.

Riêng đoạn đường giao thông ven bờ Tây sông Cổ Cò (ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi) xảy ra sạt lở vào ngày 17/6 với chiều dài khoảng 40m, rộng 3,5m đang được khẩn trương gia cố tạm để phục vụ việc đi lại của người dân.

tiep tuc xay ra sat lo ven song tra lot Dong thap , giao thong chia cat hinh anh 2
Sạt lở ven sông Cổ Cò đang được khẩn trương gia cố tạm thời để người dân đi lại

Khảo sát của cơ quan chức năng cho thấy, vị trí sạt lở nằm đoạn hẹp, dòng chảy mạnh; nền đất yếu kết hợp với những trận mưa lớn đầu mùa kết hợp với chênh lệch biên độ triều lớn có thể là nguyên nhân gây ra sạt lở cục bộ tại khu vực này. Nhận định tình hình sạt lở tại khu vực này thời gian tới sẽ rất phức tạp, khó lường, có khả năng tiếp tục mất ổn định, đặc biệt khi đang trong mùa mưa lũ. Về lâu dài, UBND xã Mỹ Lợi phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 - tỉnh Đồng Tháp tiến hành khảo sát lòng dẫn sông khu vực này để làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan gây ra sạt lở nêu trên và đưa ra giải pháp khắc phục.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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