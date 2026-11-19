Ngày 19/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm anh N.V.D. (SN 1998, trú tại xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng), nghi mất tích tại khu vực sông Đại Bình, đoạn qua xã Bảo Lâm 3.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ triển khai phương tiện tìm kiếm người đàn ông nghi mất tích trên sông Đại Bình, xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh CTV).

Trước đó, tại khu vực cầu sắt bắc qua sông Đại Bình, thuộc thôn Thanh Bình, xã Bảo Lâm 3, người dân phát hiện một xe máy, đôi dép, mũ lưỡi trai và áo sơ mi nghi là tài sản, vật dụng của anh D. để lại.

Ngay khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Bảo Lâm 3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan triển khai tìm kiếm.

Đến 14h ngày 19/11, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp cứu nạn, đồng thời xác minh, làm rõ vụ việc.