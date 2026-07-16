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Tìm thân nhân nam tài xế tử vong sau tai nạn giao thông ở đường Ngọc Hồi, Hà Nội

Thứ Năm, 17:46, 16/07/2026
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VOV.VN - Chiều 16/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Hiện lực lượng chức năng đang tìm thân nhân của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 16/7, một người đàn ông điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ, biển kiểm soát 29BG-057.48, lưu thông trên đường Ngọc Hồi theo hướng từ Vành đai 3 đi Thanh Trì.

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Nơi xảy ra vụ việc

Khi di chuyển đến khu vực gần nút giao giữa đường Ngọc Hồi và ngõ 48 Ngọc Hồi, người điều khiển xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với các phương tiện đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường, phần đầu đập mạnh xuống mặt đường và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang phát đi thông báo tìm thân nhân của nạn nhân để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định. Người dân có thông tin về nạn nhân được đề nghị liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc đơn vị đang thụ lý vụ việc.

Văn Ngân/VOV.VN
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