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Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn tại xã Quế Sơn, Đà Nẵng

Thứ Hai, 16:45, 02/11/2026
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VOV.VN - Ngày 2/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp với Ban CHQS xã Quế Sơn tổ chức tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn Bà Hội, ở thôn Thuận Long, xã Quế Sơn.

 

Cùng với hài cốt, đội tìm thấy nhiều di vật như: 2 xẻng bộ binh, 2 nồi, 1 nắp nồi, 1 vá ăn, 2 võng, 2 tấm tăng mưa, dây ba lô, 20 nút áo, các bộ phận đèn dầu, 1 khẩu súng AK, 1 bộ quần áo màu xám cùng nhiều mảnh vải dù, vải quần áo màu xanh. Đáng chú ý, có một chiếc bông tai bằng vàng tây có khắc chữ “NT”.

tim thay 5 hai cot liet si trong ham tru an tai xa que son, Da nang hinh anh 1
Di vật liệt sĩ được tìm thấy

Theo ông Nguyễn Thái Quá, sinh năm 1951, trú tại thôn Thuận Long, vào năm 1967, khi tham gia ngụy trang công sự, trận địa tại khu vực này, ông nhìn thấy 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội trú ẩn. Sau đó, địch bắn pháo tập kích vào khu vực hầm. Ông nghi các chiến sĩ bị ngạt và hy sinh bên trong. Một người dân từng canh tác tại đây cũng cung cấp thông tin đã phát hiện xương người khi mở cửa vào hầm, sau đó lấp cửa hầm lại.

tim thay 5 hai cot liet si trong ham tru an tai xa que son, Da nang hinh anh 2
Tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Sơn

Qua tìm hiểu, xác minh bước đầu, trong chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là thông tin để tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

tim thay 5 hai cot liet si trong ham tru an tai xa que son, Da nang hinh anh 3
Lực lượng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sâu vào bên trong căn hầm.

Một số hình ảnh khai quật:

tim thay 5 hai cot liet si trong ham tru an tai xa que son, Da nang hinh anh 4
Di vật liệt sĩ được tìm thấy
tim thay 5 hai cot liet si trong ham tru an tai xa que son, Da nang hinh anh 5
Di vật liệt sĩ được tìm thấy
CTV Quang Cường/VOV-Miền Trung
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