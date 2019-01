Tìm thấy một nạn nhân trong vụ tàu nổ ở Hồng Kông (Trung Quốc)

PC_Article_AfterShare_1

Liên quan về vụ việc tàu vận tải M/T AULAC FORTUNE/25 thuyền viên của Công ty Cổ phần Âu Lạc bị cháy, nổ xảy ra ngày 08/01, trên vùng biển Hồng Kông (Trung Quốc), lực lượng tìm kiếm của Hồng Kông đã tìm thấy 1 thi thể nạn nhân và hiện đang phối hợp với chủ tàu và gia đình để xác định danh tính. Thời gian tới, lực lượng của Hồng Kông tiếp tục sử dụng phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Tàu Aulac Fortune cháy trên biển. Ảnh: SCMP

Ngày 12/1, tàu kéo của Công ty Tân cảng TC Dragon cũng đã đưa 3 thuyền viên cùng sà lan Many Plus 5 về đến Vũng Tàu an toàn. Trước đó, sà lan Tug Manyplus 5, Quốc tịch Malaysia bị mất tích vào ngày 4/1, gần đảo Hòn Chuối./.