Trung tá Nguyễn Tiến Trọng, Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hà Giang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết vào lúc 6h47 phút ngày 21/11, sau gần 85 giờ triển khai công tác tìm kiếm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông T.V.N (sinh năm 1984), trú tại thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc; tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương theo quy định.

Thi thể nạn nhân N được tìm thấy sau gần 85 giờ tìm kiếm. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 17/11, ông T.V.N cùng ông C.V.H (sinh năm 1974), cùng trú tại thôn Thượng Tân, di chuyển bằng thuyền về nhà. Khi đi được khoảng 700m ra giữa lòng hồ, nước tràn vào khiến thuyền bị chìm. Cả hai rời thuyền, bơi vào bờ nhưng ông T.V.N không may bị đuối nước và mất tích.

Nhận được đề nghị hỗ trợ từ Công an xã Minh Ngọc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện và thiết bị chuyên dụng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lòng hồ rộng khoảng 600m, sâu khoảng 35m, nước lạnh. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, lực lượng chức năng đã kiên trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Từ vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần mặc áo phao, trang bị dụng cụ nổi cứu sinh khi đi thuyền; không chở quá số người quy định, không sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn. Đặc biệt, cần thận trọng khi di chuyển trên sông, hồ, nhất là ban đêm hoặc khi thời tiết xấu, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.