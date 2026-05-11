Tìm thấy người đàn ông sau 4 ngày lạc trong rừng ở Tuyên Quang

Sau hơn 70 giờ nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, hơn 300 người gồm lực lượng cứu hộ và người dân đã tìm thấy ông Triệu Chàn Tá tại khu vực rừng phòng hộ thôn Tân Tiến, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang vào lúc 16h30 phút chiều 11/5 trong tình trạng tỉnh táo.

Dù trải qua 3 ngày đêm lạc giữa rừng sâu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khi được tìm thấy, ông Tá tuy có biểu hiện mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Hiện tại, các chiến sĩ công an cùng người dân đang hỗ trợ đưa ông từ trên núi cao xuống để kiểm tra y tế và đoàn tụ cùng gia đình.

Ông Triệu Chàn Tá được tìm thấy tại khu vực rừng phòng hộ thôn Tân Tiến, xã Bắc Quang.

Như VOV đã đưa tin, Công an xã Bắc Quang nhận được tin báo từ bà Phàn Mùi Mủi (sinh năm 1958, trú tại thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang) về việc vào khoảng 8h00 ngày 8/5, chồng bà là ông Triệu Chàn Tá, sinh năm 1968 đi vào khu vực rừng Nặm Ký để tìm cây thảo dược. Tuy nhiên, đến tối muộn vẫn không thấy ông trở về, điện thoại mất liên lạc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất cấp bách của vụ việc khi thời gian trôi qua càng lâu, nguy hiểm đối với nạn nhân càng lớn, Công an xã Bắc Quang đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Bắc Quang, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, cùng các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương triển khai lực lượng tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ chia thành nhiều tổ, rà soát từng hẻm đá, khe suối. Địa hình khu vực tìm kiếm cực kỳ phức tạp, rừng rậm, núi cao, cộng với thời tiết có mưa lớn khiến đường rừng trơn trượt, bùn lầy, gây trở ngại lớn cho công tác cứu nạn.

Dù trong điều kiện khắc nghiệt, mỗi cán bộ chiến sĩ đều nỗ lực hết mình để đưa được ông Triệu Chàn Tá trở về an toàn với gia đình.