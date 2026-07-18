Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong trận lũ ống tại xã Mường Than, Lai Châu

Sáng nay (18/7), các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ quét tại xã Mường Than. Danh tính nạn nhân được xác định là cháu B.T.L, sinh năm 2016, ở bản Nậm Sáng; chị Phạm Thị Liên, sinh năm 1994 và cháu P.X.T, sinh 2018, đều ở bản Chít.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích

Cùng với triển khai các mũi tìm kiếm 3 người hiện còn mất tích, chính quyền địa phương và hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an, quân sự tỉnh Lai Châu cùng lực lượng các xã Mường Than, Pắc Ta và nhiều máy xúc, xe chuyên dụng được điều động để mở đường, hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm và ứng cứu 7 bản với hơn 880 hộ dân đang bị cô lập.