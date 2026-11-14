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Tìm thấy thi thể học sinh 14 tuổi bị sóng cuốn khi tắm biển Nha Trang

Thứ Bảy, 19:43, 14/11/2026
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VOV.VN - Sau khoảng 4 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể học sinh 14 tuổi mất tích khi tắm biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 14/11, UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết tìm thấy thi thể em B.Q.V (14 tuổi, học sinh Trường Trung cấp nghề Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà mất tích khi tắm biển Nha Trang.

Trưa cùng ngày, một nhóm 7-8 học sinh Trường Trung cấp nghề Diên Khánh rủ nhau khu vực bãi biển Trần Phú (đoạn trước đường Nguyễn Chánh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để tắm.

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Lực lượng chức năng phát hiện thi thể em B.Q.V cách nơi bị nạn khoảng 100m.

Trong lúc tắm, một em bị sóng lớn, dòng nước cuốn trôi. Những người có mặt tại hiện trường đã thông báo cho lực lượng chức năng.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa khẩn trương điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 tàu cao tốc phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tuy nhiên, do sóng lớn, dòng nước chảy mạnh khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 4 giờ tìm kiếm, các chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng đã tìm thấy thi thể em B.Q.V, cách nơi bị nạn khoảng 100m.

Hiện thi thể em B.Q.V được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo quy định.

Hoàng Thanh/VTC News
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