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Tìm thấy thi thể nam thanh niên 18 tuổi mất tích sau tai nạn ở Nghệ An

Thứ Tư, 11:42, 11/11/2026
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VOV.VN - Sau gần 3 ngày mất liên lạc khi rời nhà đi cùng bạn, thi thể nam thanh niên 18 tuổi được lực lượng chức năng tìm thấy dưới sông, khu vực cầu Diễn Thành, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

 

Sáng 11/11, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên H.X.Q. (SN 2008, trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) dưới sông, khu vực cầu Diễn Thành.

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Rất đông người dân theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân H.X.Q. 

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/11, Q. cùng một người bạn tên T. (trú cùng xóm, cùng phường, học cùng lớp) rời nhà. Đến khoảng 4h ngày 9/11, khi cả hai di chuyển đến khu vực xã Hải Châu thì xảy ra tai nạn, sau đó Q. mất tích.

Sau nhiều giờ không thể liên lạc với con, nên gia đình đã nhờ các nhóm hỗ trợ tìm kiếm. Sau đó, gia đình nhận được thông tin Q. gặp nạn tại khu vực sông, đoạn qua cầu Diễn Thành.

Đến khoảng 7h30 ngày 11/11, sau gần 3 ngày, lực lượng chức năng cùng các nhóm cứu hộ tìm thấy thi thể Q. dưới sông.

Lực lượng chức năng sau đó tiến hành khám nghiệm tử thi và tiến hành các thủ tục theo quy định. 

Nguyên nhân và diễn biến vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
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