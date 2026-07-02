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Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị nước cuốn trôi khi đi xe máy vượt qua cầu tạm

Thứ Năm, 14:44, 02/07/2026
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Anh H.T.P. đi xe máy vượt qua đoạn đường tạm dưới khu vực cầu đang xây thuộc đường Lê Thị Hồng Gấm (tổ 7, phường An Bình, tỉnh Gia Lai), không may bị dòng nước chảy xiết của sông Ba cuốn cả người và xe.

Sáng 2/7, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai cùng người dân đã tìm thấy thi thể nam giới bị dòng nước cuốn xuống sông Ba.

Trước đó, chiều 1/7, anh H.T.P. (SN 2004, trú xã Cửu An, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy vượt qua đoạn đường tạm dưới khu vực cầu đang xây thuộc đường Lê Thị Hồng Gấm (tổ 7, phường An Bình). Tuy nhiên, thời điểm trên dòng nước chảy xiết đã cuốn cả người và xe của anh P. xuống dòng sông Ba.

tim thay thi the nam thanh nien bi nuoc cuon troi khi di xe may vuot qua cau tam hinh anh 1
tim thay thi the nam thanh nien bi nuoc cuon troi khi di xe may vuot qua cau tam hinh anh 2
Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm thi thể nam thanh niên.

Ngay khi nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai) xuất phương tiện cùng 22 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra sự cố có mực nước sâu, dòng chảy xiết, nhiều đá ngầm. Bởi vậy, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đã cùng người dân tổ chức tìm kiếm hai bên bờ sông Ba và dùng ghe đánh cá tìm kiếm ở khu vực lòng sông, đồng thời triển khai đội hình lặn tìm kiếm nạn nhân.

tim thay thi the nam thanh nien bi nuoc cuon troi khi di xe may vuot qua cau tam hinh anh 3
Do địa hình của đoạn sông nhiều đá, nước chảy xiết nên phải dùng các ghe nhỏ để tìm người gặp nạn

Đến 15h25 cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy xe mô tô của nạn nhân và đưa lên bờ. Mặc dù trời mưa to, mực nước sâu, nhiều đá ngầm nhưng các cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Đến 3h sáng 2/7, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

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Khẩn trương tìm kiếm người bị lũ cuốn ở Nậm Mạ, Lai Châu

VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, mực nước trên các sông, suối tại xã Nậm Mạ dâng cao, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tối 30/6, một người dân trên địa bàn bị nước lũ cuốn trôi, đến nay lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

 

Theo Tiền Lê/Tiền Phong
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