Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi đi đánh bắt cá Đắk Lắk

Trước đó, vào tối 11/11, có 3 người dân đi đánh bắt cá tại khu vực suối Mâm, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Khi qua đoạn đường bê tông nối thôn Mỹ Thành và thôn Suối Phẩn, anh Nguyễn Văn Tuân bị nước lũ cuốn. Hai người đi cùng trở về nhà an toàn.

Trung tá Nguyễn Văn Vịnh, Phó trưởng Công an xã Hòa Mỹ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình, Công an xã đã huy động khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ cùng ca nô, phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 11h hôm nay (12/11), thi thể nạn nhân được tìm thấy tại địa phận thôn Mỹ Thành.

Nạn nhân được tìm thấy khoảng 11h ngày 12/11.

Trung tá Nguyễn Văn Vịnh khuyến cáo trong những ngày mưa lũ, người dân không tự ý đi qua những khu vực ngập nước, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn.

“Qua đây tôi khuyến cáo bà con nhân dân hết sức chủ động, thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến thời tiết trên phương tiện thông tin đại chúng cũng như cảnh cáo của địa phương để chủ động ứng phó. Đối với, những điểm thường hay sạt lở, hoặc có nước tràn qua thì bà con cần thực hiện dưới sự cảnh báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng khi muốn đi qua những đoạn này", Trung tá Nguyễn Văn Vịnh.