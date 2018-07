Tìm thấy thi thể thuyền viên mắc trong tàu cá chìm trên biển Côn Đảo

Chiều 15/7, Đồn Biên phòng Côn Đảo thông tin, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của đơn vị và các thợ lặn đã tìm thấy 1 thi thể thuyền viên bị mắc kẹt trong tàu cá mang biển kiểm soát NT 02000 TS bị chìm trên biển Côn Đảo vào ngày 14/7. Thời tiết tại Côn Đảo không thuận lợi nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 15/7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã tiếp cận được tàu cá bị chìm ở độ sâu khoảng 30 mét và phát hiện thi thể thuyền viên đã tử vong bị mắc kẹt bên trong tàu cá, ngay sau đó thi thể nạn nhân này nhanh chóng được đưa nhà xác của Trung tâm Quân Dân y huyện Côn Đảo.

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn Đồn Biên phòng Côn Đảo và các tàu cá của các ngư dân đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm 1 thuyền viên mất tích còn lại.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 14/7, Đồn Biên phòng Côn Đảo, nhận được thông tin về việc tàu cá mang biển kiểm soát NT 02000 TS do ông Trần Minh Tùng, 46 tuổi, ngụ xã Phước Diên, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận làm thuyền trưởng trong khi đang hành trình vào bờ để tránh trú do thời tiết xấu thì tàu do sóng to, gió lớn đã đánh chìm tàu khiến 9 thuyền viên trên tàu cá bị rơi xuống biển. Vị trí bị nạn cách khu vực Vịnh Côn Sơn khoảng 5 hải lý.

Lực lượng cứu nạn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân còn mất tích.

Lực lượng cứu nạn Đồn Biên phòng Côn Đảo tại hiện trường đã phát hiện và cứu vớt lên tàu 7 thuyền viên và tiến hành sơ cứu y tế ban đầu. Đồng thời, đưa 7 thuyền viên bị nạn vào Trung tâm y tế Quân Dân y huyện Côn Đảo để tiếp tục chữa trị, chăm sóc sức khỏe./. Tàu chìm, 11 ngư dân Việt Nam được cứu, 2 người mất tích VOV.VN - Lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn các nước cứu sống 11 ngư dân, 2 người vẫn đang mất tích do chìm tàu ngày 11/1